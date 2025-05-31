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觀影說劇╱朱軒洋殺青後胖22磅 導演驚問你是誰

娛樂新聞組╱綜合報導
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朱軒洋曾怕演不好「搜查瑠公圳」而焦慮。（本報資料照片）
朱軒洋曾怕演不好「搜查瑠公圳」而焦慮。（本報資料照片）

「搜查瑠公圳」導演賴俊羽跟演員潘儀君、朱軒洋為讓觀眾重回台灣60年代，苦心調整口音。朱軒洋開拍前曾怕演不好而焦慮，殺青後閉關卻變胖10公斤(約22.05磅，以下同)，導演還驚問：「你是誰？」

電影背景設定在台灣60年代，當時人們說話的口音不一，賴俊羽、潘儀君跟朱軒洋接受中央社訪問談到籌備角色的過程。潘儀君表示，當時苦練上海人口音，就算從小習慣聽相似的寧波話，但劇組要求發音精準，花了許多時間練習，至今仍對一些口音老師的調整感到疑惑，「細到我其實不知道自己哪裡念錯了。」

朱軒洋表示，雖然練習的時間很充足，「但老師一開始說我不像四川人，比較像是外地去四川的人。」他開拍前自認準備不足，甚至會凌晨2、3點打電話跟導演聊角色。他的開拍戲是要看著飾演爸爸的張世受折磨，情緒相當濃烈，賴俊羽笑說：「他（朱軒洋）有來跟我說，第一天拍這麼重的戲是要搞死我嗎？」

中央社報導，朱軒洋也分享，片中的家其實是古蹟，有場被張世打的戲，拍攝時壓力最大，「我被甩開後要小心避開古蹟，要閃掉櫥櫃或其他的，因為我不知道傷到古蹟要賠多少。」

朱軒洋電影殺青後閉關好幾個月，他不諱言當時不忌口，胖了10公斤。賴俊羽也爆料，殺青過一陣子跟朱軒洋約見面，「我想說這個人是誰？瞬間！真的是瞬間整個人都不一樣，幸好過一段時間他又變回來了，跟橡皮人一樣。」

朱軒洋表示，當時胖到看不見自己的下巴，也不太敢照鏡子，「只好說服自己，這樣也是種健康。家人跟經紀人也有勸我，但我又會告訴自己，其實我蠻高的啊！這樣子也蠻OK的。」

談及未來期許，潘儀君想挑戰全程手語演出的角色，「之前看酒井法子的演出，第一次感覺到用手語其實可以很生動，情感的力度也更多。」但她戲外有著「惡女始祖」的封號，她笑說，若電影還有下一集，也會期待能有個暗黑的秘密身分，展現不同樣貌。

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