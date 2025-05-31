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周華健長子周厚安曬婚照 新娘只見背影

記者趙大智╱綜合報導
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周厚安(左)分享結婚喜訊，婚紗照很神祕。（取材自Instagram）
周厚安(左)分享結婚喜訊，婚紗照很神祕。（取材自Instagram）

34歲周厚安是資深歌手周華健的混血長子，他在今年初悄悄跟華裔女友Kelly登記結婚，也低調舉行婚禮，雙方家長包括周華健都到場見證。周厚安分享喜訊，婚紗照雖然只有新娘背影，但他深情凝望眼神盡顯幸福。

周厚安跟新娘妻子Kelly同年，兩人原本是相識已久的朋友，這幾年才開始交往，雖然都非常喜歡小孩，但目前尚未懷孕，據看過Kelly的人透露：「她長得非常漂亮，輪廓很深，英文也流利。」

周厚安十分喜悅：「我結婚了！我們真的很幸福，婚禮也辦的很簡單，只有雙方最好的朋友和彼此的家人在場。現在我們準備要去度蜜月了，要開始我們下半輩子的生活。希望大家都幸福健康，也希望大家都可以找到那一位讓你成長，讓你幸福，讓你開心的另一半。」

周厚安並未跟老爸一樣走上音樂路，反而一頭栽進戲劇表演，近年演出「斯卡羅」、「聽海湧」等劇，前陣子特地請假安排蜜月，除了過生日，也順便在國外看表演。喜訊爆出自然受到不少祝福，周華健被指可望從國民歌手搖身成為國民爺爺，一塊主持Taiwan Plus「Wow！Taiwan」節目的大霈底下搞笑留言：「欸不是，下周還要錄影耶！」

華裔 斯卡羅

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