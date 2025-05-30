謝盈萱新劇「忘了我記得」抄襲美劇？Netflix發聲

劉若英（右起）、秦漢、謝盈萱宣傳「忘了我記得」。(記者趙大智／攝影)

Netflix 「忘了我記得」由謝盈萱、秦漢主演，雖然上線後直衝排行榜冠軍，許多人難得看到秦漢，也被他與謝盈萱的真摯父女情感動，但其實Threads上一路出現不少罵聲，除了批評謝盈萱還是謝盈萱，多位網友直指該劇抄襲美劇 「了不起的麥瑟爾夫人」。

作家唐墨就指出，「忘了我記得」首集抄襲「了不起的麥瑟爾夫人」穿婚紗講單口喜劇 ，第三集更直接搬運劇情，在單口喜劇舞台上數落老公卻被老公看到，最後老公憤而離席。而謝盈萱的人設也是職場遇上困境的女性，同時處理婚姻和父女關係。他認為什麼都抄了，就是喜劇段子沒抄到，「這就是所謂台劇，真的糟糕透了」。

對此Netflix 強調「忘」劇是原創：「很感謝許多觀眾的關注，把這部全新的影集和其他優秀作品有所連結， 『忘了我記得』 是一部原創作品，從前期到後製都保有原創精神 ，選擇將女主角設定為『失業、失婚、失去生活方向』的40多歲中年女性樂樂，呈現台灣女性在親情、愛情、友情各種面向，也藉由一個新興表演形式 （脫口秀）來承載樂樂的生活感觸。如同現實中眾多喜劇演員一樣，將生活中的悲劇化作幽默的段子。為此劇組在拍攝前也有邀請謝盈萱自己試寫段子、嘗試真實的open mic等田調結果，並加入主創們自身親友的經歷後，創造出這部全新的都會療癒情感家庭劇。」