我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

謝盈萱新劇「忘了我記得」抄襲美劇？Netflix發聲

記者趙大智／綜合報導
劉若英（右起）、秦漢、謝盈萱宣傳「忘了我記得」。(記者趙大智／攝影)
劉若英（右起）、秦漢、謝盈萱宣傳「忘了我記得」。(記者趙大智／攝影)

Netflix「忘了我記得」由謝盈萱、秦漢主演，雖然上線後直衝排行榜冠軍，許多人難得看到秦漢，也被他與謝盈萱的真摯父女情感動，但其實Threads上一路出現不少罵聲，除了批評謝盈萱還是謝盈萱，多位網友直指該劇抄襲美劇「了不起的麥瑟爾夫人」。

作家唐墨就指出，「忘了我記得」首集抄襲「了不起的麥瑟爾夫人」穿婚紗講單口喜劇，第三集更直接搬運劇情，在單口喜劇舞台上數落老公卻被老公看到，最後老公憤而離席。而謝盈萱的人設也是職場遇上困境的女性，同時處理婚姻和父女關係。他認為什麼都抄了，就是喜劇段子沒抄到，「這就是所謂台劇，真的糟糕透了」。

對此Netflix 強調「忘」劇是原創：「很感謝許多觀眾的關注，把這部全新的影集和其他優秀作品有所連結， 『忘了我記得』 是一部原創作品，從前期到後製都保有原創精神 ，選擇將女主角設定為『失業、失婚、失去生活方向』的40多歲中年女性樂樂，呈現台灣女性在親情、愛情、友情各種面向，也藉由一個新興表演形式 （脫口秀）來承載樂樂的生活感觸。如同現實中眾多喜劇演員一樣，將生活中的悲劇化作幽默的段子。為此劇組在拍攝前也有邀請謝盈萱自己試寫段子、嘗試真實的open mic等田調結果，並加入主創們自身親友的經歷後，創造出這部全新的都會療癒情感家庭劇。」

單口喜劇 Netflix 美劇

上一則

辰亦儒帶娃寵妻讚「天使媽媽」 曾之喬欣慰：沒看錯人

下一則

熱巴從「女足」 開機拍到殺青 網直呼「她就是女一」

延伸閱讀

「苦盡柑來」霸凌？臨演爆被迫剃頭、雪中苦等…網飛要查

「苦盡柑來」霸凌？臨演爆被迫剃頭、雪中苦等…網飛要查
劉若英編導新劇被指抄襲 Netflix澄清：保有原創精神

劉若英編導新劇被指抄襲 Netflix澄清：保有原創精神
謝盈萱「忘了我記得」淚流成海 5大金句尋回迷失自己

謝盈萱「忘了我記得」淚流成海 5大金句尋回迷失自己
霍建華直率談「跟林心如吵架」：冷靜化解

霍建華直率談「跟林心如吵架」：冷靜化解

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」