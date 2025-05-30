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「與惡2」又撞上罷免、閃兵時事 導演：該查八字？

記者趙大智／綜合報導
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導演林君陽（前起）、周渝民和薛仕凌大談「與惡2」。(圖／CATCHPLAY+提供)
導演林君陽（前起）、周渝民和薛仕凌大談「與惡2」。(圖／CATCHPLAY+提供)

44歲導演林君陽6年前執導「我們與惡的距離」不但捲動#Me Too事件，劇中賴佩霞甚至參選副總統，如今6月7日將推出的「與惡2」，竟又撞上罷免和閃兵情節，對此林君陽笑說：「我跟昱伶（製作人）要去查八字，還是該問問唐老師（唐綺陽）？」

林君陽曾導過「愛情白皮書」、「茶金」等劇，以「我們與惡的距離」、「人選之人造浪者」奪金鐘獎最佳導演，另也憑電影「疫起」獲北影最佳導演獎肯定。「與惡2」當中，飾演立委的薛仕凌遭罷免，意外呼應現實。林君陽平常心看待：「這些戲的靈感來源，其實都來自於真實世界，所以當它被呈現出來，有時的確會符合現實情境。」

「與惡2」由周渝民跟薛仕凌雙男主掛帥，林君陽坦言當初要用周渝民一度需要「被說服」，似乎對他花美男形象印象深刻。至於後來合作後是否有改觀，林君陽話同樣講得直接：「我覺得沒有很大的改觀，原因是他也不假裝。」他跟演員合作向來看重「坦誠」，對此項特質十分敏感，「比如第一次見面，你就會演一個人設給我，然後好像你很想要爭取這樣角色，但我比較需要知道你本來的樣子是什麼。」

林君陽認為周渝民跟薛仕凌一樣，都屬於「我是誰就是誰」的那種人，這對他而言會比較easy，也覺得周渝民滿表裡如一，有話直講，又很聰明，對於角色很能理解，可以直接對話。有時他會遇到一知半解的演員，那就得幫忙安排一大堆功課，拎到一個職業旁邊跟一陣子，才能慢慢滲進身體裡，但在周、薛身上，比較不用花這種力氣。

罷免 賴佩霞

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