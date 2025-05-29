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被爆出欠債700萬黑歷史 劉畊宏發聲：當朋友擔保人

記者林怡秀／即時報導
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劉畊宏（右）和老婆王婉霏近年在中國發展。（取材自微博）
劉畊宏（右）和老婆王婉霏近年在中國發展。（取材自微博）

劉畊宏和王世均2014年合開餐廳，向友人史金生借貸新臺幣700萬周轉，事後跳票，2022年鬧上法院，法院判決劉畊宏應返還700萬元，新聞曝光後，劉畊宏剛透過工作室發聲明回應，指自己是幫朋友作保，他並非實際借款人，在朋友無力償還的情況下，他已履行擔保責任並進行了代還。

以下為聲明全文：

劉畊宏工作室回應債務如下：

嚴正聲明

近日，有關本公司旗下藝人劉畊宏(以下簡稱藝人)被曝「借700萬台幣不還」等不實內容被廣泛關注並引發熱議，相關資訊從標題到內容均與實際情況存在事實出入。為避免進一步輿論發酵誤導公眾，本公司特此聲明如下：

1、相關資訊內容提及的借款事宜，系藝人朋友向史金生借款，藝人並非實際借款人，藝人出於友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下 藝人履行了擔保責任進行了代還。

2、有關涉及史金生與藝人個人糾紛，案件已於2024年1月案結，雙方已不存在爭議或糾紛事項，不存在「近日遭起訴」情形。

3、未有任何人士、主體就藝人劉晰宏被曝借700萬台幣事宜向藝人、藝人經紀人進行詢問或求證。事件原發報導媒體「鏡週刊」及其經營主體精鏡傳媒股份有限公司也從未向藝人、藝人經紀人進行詢問或求證。

有關網路資訊從標題到內容均有嚴重失實情形，已涉及侵害藝人名譽權等權利，亦侵害了本公司合法權益，本公司保留採取一切法律手段維護自身合法權益的權利。希望大家理性甄別網路資訊，不造謠，不信謠，不傳謠，共同營造和維護健康和諧的網路環境。

本公司友情提示廣大網友在為他人做擔保時一定要理性思考，瞭解擔保風險和保證責任，避免不必要糾紛的發生。

特此聲明

昆山天賦星球文化傳媒有限公司

2025年5月29日

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