我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

李安曾拒劉若英：不像明星 張艾嘉曝當年內幕

記者陳慧貞╱綜合報導
張艾嘉(右)攜手導演林奕華推出舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」。（圖／果實文教基金會提供）
張艾嘉(右)攜手導演林奕華推出舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」。（圖／果實文教基金會提供）

張艾嘉攜手導演林奕華打造舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」，邀來18位曾是果實文教基金會學員的演員演出，張艾嘉受訪提到，當年自掏腰包成立基金會，深耕藝術教育超過30年，演藝資歷也已超過半世紀，但每年仍有關於基金會的「學員招募、夏令營」兩件重要事要做，「退休」二字從未出現在她腦海中。

張艾嘉分享當初選擇該劇本初衷，「一直希望能有一部作品，不只是讓觀眾坐著看，而是能和我們一起參與創作歷程，這齣劇的原點是從『我是誰』為出發點，想陪這群年輕人將還沒找到答案的聲音帶上舞台。」因此，她找回過去學員參與演出，有人已經當了爸爸，有人白天上班晚上兼職，但對表演仍有熱情，還有已在劇場發光發熱的演員古峰，以及來自香港並參與張艾嘉監製新片「他曰她日」的韓佩瑤。

導演林奕華以前就是張艾嘉粉絲，學生時期還常蹺課跑去看她主演電影，後來合作舞台劇「華麗上班族之生活與生存」，一巡演就是3年，如今張艾嘉積極栽培新秀，選角眼光獨到，她說，當初向導演李安力薦愛徒劉若英，卻被李安以「不像明星，沒有演員特質」為由拒絕，最後劉若英仍主演電影「少女小漁」，現在也已是身兼歌手、演員、作家、編導全方位才女，張艾嘉說：「因為我可以看到演員的熱情，只要他們願意，我都願意給機會，把好的一面繼續發展擴大。」對自己挑選出的孩子們，她並無偉大期許，只希望這些演員能走在對的路上。

張艾嘉提攜新人不遺餘力，說起韓佩瑤，她說當初找對方到辦公室開會，導演不經意的一句「等等許光漢會過來」，韓佩瑤還一臉震驚，直呼：「許光漢？是我知道的那個許光漢嗎？」保有新人直爽清新特質，張艾嘉大讚：「她光是站在那裡，就有一個樣子。」對自己挑選的演員很有自信。

張艾嘉 許光漢 台劇

上一則

新面孔亮相 影集哈利波特、妙麗、榮恩3主角選出

下一則

遭爆欠債9年不還… 劉畊宏黑料爆不停 吳宗憲：人紅被蹭

延伸閱讀

「不像明星」劉若英曾被李安拒絕 張艾嘉吐30年前內情

「不像明星」劉若英曾被李安拒絕 張艾嘉吐30年前內情
演唱會點歌竟讓「小女孩委屈落淚」 劉若英道歉

演唱會點歌竟讓「小女孩委屈落淚」 劉若英道歉
劉若英晉升劉導 「忘了我記得」幕後秘辛曝光

劉若英晉升劉導 「忘了我記得」幕後秘辛曝光
李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」

李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃