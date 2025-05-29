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遭爆欠債9年不還… 劉畊宏黑料爆不停 吳宗憲：人紅被蹭

記者葉君遠╱綜合報導
劉畊宏（左）與周杰倫（右）是多年好友。(本報資料照片)
劉畊宏（左）與周杰倫（右）是多年好友。(本報資料照片)

台灣藝人劉畊宏最近超倒楣，在大陸被黑耍大牌錄影要求客人清場狂掉粉，又遭周刊爆料近還向股市大亨「日盛小史」史金生借貸700萬元(約23.3萬美元，以下同)周轉，但時間拖9年沒還，因此鬧上法院。其妻王婉霏經紀人不回應，但好友吳宗憲表示，「他真是人紅被蹭」。

周刊也報導，劉畊宏2013年8月曾和好友周杰倫一起合作打造「天台食堂」餐廳，沒想到周杰倫因為媽媽反對，卸下股東身分並轉移經營權，劉畊宏接著7月也退出，2015年8月，餐廳就無預警倒閉，有消費者買了數萬元餐券變成廢紙。

報導稱，劉畊宏在2022年被判賠700萬元確立後，當年適逢NFT熱潮，始終不放棄任何賺錢機會的劉畊宏，推出和周杰倫潮牌PHANTACi合作的NFT藝術品「Phanta Bear」，全球限量僅一萬個，開賣即秒殺，瞬間進帳1千萬美元，有女藝人康茵茵以為是周杰倫發行的而花新台幣4萬元(約1332美元)購買，但沒二周就跌剩1萬元(約333美元)，幾乎快血本無歸。周杰倫經紀公司杰威爾事後還發出聲明切割，表示「周杰倫並未參與此商業行為的任何策畫經營，也未取得任何收益。」

劉畊宏當年跟吳宗憲是「咻比嘟嘩」的成員，吳宗憲看到新聞表示，打電話問過劉畊宏，「那個媒體就是誇大，這件事從頭到尾的寫法都沒證據，他其實是幫了朋友，又幫對方背黑鍋，婉霏都氣死了，而且這件事早就透過法院解決，所以經紀人才會說不想多說了」。

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