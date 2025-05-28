三金被封殺 陶子大嘆藝人「表不表態都被罵」

陶子感嘆台灣藝人動輒得咎。（記者王聰賢／攝影）

陶晶瑩（陶子）先前在社群爆料自己遭到「有決定權的人」阻止主持三金，引發網路熱議，她日前出席「職涯隱藏菜單2025育成計畫Break the Limits破框記者會」擔任活動大使，被問及相關話題，她感嘆台灣藝人無論有沒有表態都要被罵，動輒得咎，工作權也受到影響。

陶子還原事件始末：「當時某電視台不斷邀請我，但我剛主持完一連串活動，想休息一下，等到某一年我覺得可以了，電視台也很高興，想不到隔沒多久，對方就回覆我『好像不行』耶。」她很納悶這中間到底發生了什麼事，「明明我們就情投意合好幾年了，結果突然『有人不准』，就一股神 祕的力量，網路上也很多人說要讓機會給年輕人，我也很贊成，但如果我們都談定了，為何又有神祕力量出來說不要陶晶瑩」？

至於神秘力量到底是誰？她說已經不重要，但她認為台灣藝人非常辛苦，要背負很多包袱，「跟顏色有沒有關我不知道，如果只做好自己的工作，不要有其他聯想，那該有多好，全球有哪個地方的藝人像我們一樣，表不表態都被罵，都會被另一邊的人撻伐，我們只想好好工作，難道這樣都很難嗎」？感嘆台灣演藝圈已變得風聲鶴唳。