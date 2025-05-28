我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

三金被封殺 陶子大嘆藝人「表不表態都被罵」

記者林怡秀╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陶子感嘆台灣藝人動輒得咎。（記者王聰賢／攝影）
陶子感嘆台灣藝人動輒得咎。（記者王聰賢／攝影）

陶晶瑩（陶子）先前在社群爆料自己遭到「有決定權的人」阻止主持三金，引發網路熱議，她日前出席「職涯隱藏菜單2025育成計畫Break the Limits破框記者會」擔任活動大使，被問及相關話題，她感嘆台灣藝人無論有沒有表態都要被罵，動輒得咎，工作權也受到影響。

陶子還原事件始末：「當時某電視台不斷邀請我，但我剛主持完一連串活動，想休息一下，等到某一年我覺得可以了，電視台也很高興，想不到隔沒多久，對方就回覆我『好像不行』耶。」她很納悶這中間到底發生了什麼事，「明明我們就情投意合好幾年了，結果突然『有人不准』，就一股神祕的力量，網路上也很多人說要讓機會給年輕人，我也很贊成，但如果我們都談定了，為何又有神祕力量出來說不要陶晶瑩」？

至於神秘力量到底是誰？她說已經不重要，但她認為台灣藝人非常辛苦，要背負很多包袱，「跟顏色有沒有關我不知道，如果只做好自己的工作，不要有其他聯想，那該有多好，全球有哪個地方的藝人像我們一樣，表不表態都被罵，都會被另一邊的人撻伐，我們只想好好工作，難道這樣都很難嗎」？感嘆台灣演藝圈已變得風聲鶴唳。

股神

上一則

首奪「最受信賴娛樂主持人」胡瓜：被信任是最大幸福

下一則

演唱會點歌竟讓「小女孩委屈落淚」 劉若英道歉

延伸閱讀

教育部封殺陸「國防七子」 教長鄭英耀：7校院是我選的

教育部封殺陸「國防七子」 教長鄭英耀：7校院是我選的
斷開黃子佼期盼重回演藝圈？命理師曝孟耿如真實心境

斷開黃子佼期盼重回演藝圈？命理師曝孟耿如真實心境
胡瓜首奪「台灣最受信賴主持人」謝震武12連霸

胡瓜首奪「台灣最受信賴主持人」謝震武12連霸
納豆依依婚宴 席開50桌 半個台灣演藝圈都到了

納豆依依婚宴 席開50桌 半個台灣演藝圈都到了

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬