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蔡依林「Pleasure」秀手指新刺青 揭內心渴望

記者許晉榮╱綜合報導
蔡依林新曲視覺揭內心渴望，手指上還有「Pleasure」刺青。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林新曲視覺揭內心渴望，手指上還有「Pleasure」刺青。（圖／凌時差音樂提供）

Jolin蔡依林闊別6年，終於將在6月推出全新專輯「Pleasure」，首波同名單曲「Pleasure」的封面視覺釋放極強張力，更掀起樂迷滿心高潮。

延續首波主視覺「美杜莎欲望望桂冠」的挑戰視覺風格，這次她化身「欲望望馭者」，將罪惡與快感的拉扯具象化演出——指尖刺青寫下「Pleasure」，象徵內心渴望；辮髮則宛如束縛欲望望的鎖鏈，被緊握不放，表現出想掙脫又無法割捨的掙扎。Jolin以這張極具戲劇張力封面，赤裸面對人性的暗潮洶湧。

新歌「Pleasure」的精神核心，正是對自我誠實。Jolin在歌中唱出「Call me Mommy」，她化身為包容萬象的「愉悅之母」，以溫柔引領聽眾擁抱自己的欲望、情緒與欲念，不再因「不合常規」的渴求而羞赧或自責。

談及專輯命名的原由，Jolin透露，一切起於一次深層的自我反思：「我發現我從沒真正問過自己『我喜歡什麼？』」她指出，社會對「快感」的輕視與汙名，讓我們習慣壓抑、忽視真實欲望。這次她選擇用音樂解構這些集體潛意識，將「性」與「人性」帶進創作中，勇敢揭示那些不完美卻真實的部分。

這張專輯不試圖定義欲望望，而是誠懇分享她的經驗與情緒。她說：「這些情感我也經歷過，我想讓大家知道，那是可以被理解、被感受的，不需要感到羞恥。」

蔡依林

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