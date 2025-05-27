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胡瓜首奪「台灣最受信賴主持人」謝震武12連霸

記者林怡秀／即時報導
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謝震武（左起）、胡瓜及陶晶瑩在「讀者文摘」奪獎。(圖／讀者文摘提供)
謝震武（左起）、胡瓜及陶晶瑩在「讀者文摘」奪獎。(圖／讀者文摘提供)

一年一度由「讀者文摘」主辦的「信譽品牌暨最受信賴名人調查」結果出爐，頒獎典禮26日於台北萬豪酒店隆重登場。主持界大哥大胡瓜首度榮獲台灣「最受信賴娛樂主持人」殊榮，感性發言感動全場；而知名律師兼主持人謝震武則蟬聯第12年「最受信賴新聞/時事節目主持人」，霸榜地位無人能敵。

首次獲獎的胡瓜，常年主持民視「綜藝大集合」，走遍全台灣各地玩遊戲送幸福，與民眾互動交流，是最親民的主持人。首次獲獎難掩激動之情，他感性表示：「主持是一場和觀眾心靈的對話，能被信任是我最大的幸福！」近年轉戰網路節目「下面一位」，他不只沒有被時代淘汰，反而用行動證明「綜藝大哥」永遠不會缺席。他也特別感謝一路陪伴的團隊與觀眾：「這個獎是我們一起的。」

同場頒獎的謝震武則以專業理性又幽默的風格，深植人心，連續第12年獲得最受信賴主持人。他表示：「12這個數字代表週而復始，也提醒我信任需要不斷累積與維繫。」他提及國內外政經環境的動盪，更認為：「這座獎座不只是榮耀，而是一種責任。」

而「羽球天后」戴資穎也六度蟬聯最受信賴體育名人，人氣與實力兼具；「陶子姐」陶晶瑩則再次奪下最受信賴廣播節目主持人，她感謝觀眾在資訊爆炸的時代，仍選擇相信真誠的聲音。

羽球 戴資穎 哥大

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