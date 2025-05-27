我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

陳志朋拒沾光「小虎隊」 驚爆拍戲臉燒黑留巨疤

記者陳穎／綜合報導
陳志朋是「小虎隊」出身，卻很少提及此事。(取材自微博)
陳志朋是「小虎隊」出身，卻很少提及此事。(取材自微博)

現年53歲的陳志朋，1988年以台灣首支男子偶像團體「小虎隊」出道，與蘇有朋吳奇隆組成三人組合，紅遍兩岸三地，代表作「紅蜻蜓」、「新年快樂」、「蝴蝶飛呀」、「青蘋果樂園」至今都還是經典流行曲。他也因為帥氣外型及精湛舞技，外型又酷似張國榮，被封為「小帥虎」，在90年代紅極一時。不過，小虎隊於1995年解散後，三人各自發展，走上不同道路。

近年陳志朋將事業重心轉向中國大陸，日前參加綜藝節目「無限超越班3」時，在自我介紹階段卻完全沒有提及「小虎隊」的輝煌過往，令導師爾冬陞感到好奇。被問到原因時，他無奈地表示，並非刻意隱瞞，而是個性使然：「其實不是不想提，是我真的覺得現在在做我自己的事情，我不想讓別人再拉進來。」坦言不想再被認為是「沾光」過去的名聲。

曾志偉則鼓勵他釋懷：「你敢面對、不怕提，事情才真的過去。」言下之意希望他正視自己的歷史，而非逃避。相比之下，小虎隊的其他兩位成員蘇有朋與吳奇隆，如今在演藝圈仍有相當亮眼的表現，而陳志朋的演藝事業發展顯得較為平淡。

此外，陳志朋也談到自己曾在2001年拍攝電視劇「古惑少年洪文定」時發生意外，因拍攝跳火堆的戲碼不幸燒傷。他回憶：「導演問我要不要用替身，我說沒事吧，就自己跳了。結果正式開拍時，跳過去後我什麼都看不見，導演衝過來抱我，說我全身和臉上的毛都沒了，頭套也燒了，臉開始變黑。」他坦言此後一直帶著傷疤工作，也不太敢照鏡子看自己的臉，語氣中透露一絲心酸。

陳志朋 蘇有朋 吳奇隆

上一則

周渝民「與惡2」扮心碎未亡人 滿意演出笑著睡

下一則

83版「康慈CP」 合體 苗僑偉帥、楊盼盼認不出

延伸閱讀

陳志朋拒談「小虎隊」沾光 驚爆火紋身：臉燒黑留巨疤

陳志朋拒談「小虎隊」沾光 驚爆火紋身：臉燒黑留巨疤
10年婚老被唱衰…吳奇隆、劉詩詩真離了？ 520大熱搜

10年婚老被唱衰…吳奇隆、劉詩詩真離了？ 520大熱搜
吳奇隆、劉詩詩再爆婚變 520離婚「聚少離多等官宣」

吳奇隆、劉詩詩再爆婚變 520離婚「聚少離多等官宣」
少林寺大秀武功 54歲吳奇隆要出家？

少林寺大秀武功 54歲吳奇隆要出家？

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議