周渝民「與惡2」扮心碎未亡人 滿意演出笑著睡

周渝民飾演的精神科醫師面對人生巨變崩潰痛哭。(圖／catchplay+、公視、大慕提供)

周渝民、薛仕凌、謝欣穎等主演，重磅旗艦台劇 「我們與惡的距離 II」近日釋出兩分半鐘正式預告，完整露出故事主線中的六個家庭人物，以及人物們彼此之間跨越長達20年的相互糾葛。故事由一場隨機縱火以及殺警兩件重大事故展開，隨之而來的國民法庭開庭審理，角色們陸續出場，背後隱藏錯綜複雜的人生交疊，以及難以言說的因果關係也即將揭開序幕。

周渝民在劇中演出心碎的未亡人馬亦森，橫跨20年的角色變化，高難度表演令人揪心，一句：「我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住。」帶出「我們與惡的距離 II」討論核心「接住」。

導演林君陽分享，周渝民為了飾演這個角色，整整等待一年以上時間，在開拍之前做足準備，包括學習澎湖台語、精神科田調，以及將編劇呂蒔媛開出的長串書單全部讀完等等。周渝民也聊到自己平常在拍攝時，一天的五場戲中如果有三場滿意，回去都可以笑著睡著，自己對「與惡 II」中表現的滿意度是？周渝民笑說：「這次在五場裡至少有四場！」

預告中，白潤音一句「你爸會殺人嗎？」道出「加害者家人」標籤如影隨形，在學校、鄰里飽受霸凌及騷擾，謝欣穎認為，劇中的每一個角色或許都可能成為我們身邊的人：「希望『與惡 II』能夠讓大家試著用包容心及同理心，去換位思考每個事件背後不被了解的故事。」

而薛仕凌與楊貴媚這對政壇母子，在劇中是相愛又相殺的緊張關係，薛仕凌這次飾演熱血的政治人物，在現實與堅持中幾度失去平衡。一場前進立法院大院拍攝的大亂鬥戲，看見他所陷入的兩難，也讓人好奇他有沒有設定參考的人物原型？薛仕凌笑說：「我好像沒有特別模仿誰，就是看很多新聞，從中觀察政治人物們『問政』的樣子。如同貴媚姐提過的，政治本身就是一種表演吧。」

多年之後再次挑戰「與惡」，林君陽導演認為第二季難度更升級，像同時拍好幾部戲的量體。雖是全新故事，但又期待能做到「與惡I」想延續的命題和既視感。而對於「接住」這個導演濃縮出來的關鍵字，他則是認為，劇中的角色有人被接住，有人被漏接，如同現實生活的真實狀況，「觀眾會期待第一季的某些情緒再現，會有的，但也略有不同，歡迎大家和我們一起走進故事裡。現實或許沒那麼好，但我們想指出一個方向，希望大家或許能往那個方向再靠近一點點。」