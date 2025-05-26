我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

周華健現身台大畢典 曝獲傑出理學院院友獎

記者林士傑╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周華健當年自港赴台就讀台大數學系。（圖／本報資料照片）
周華健當年自港赴台就讀台大數學系。（圖／本報資料照片）

周華健近來忙於「少年俠客」系列巡演，日昨擔任台大數學系畢業典禮致詞嘉賓，獻唱神級的畢業歌「朋友」，讓全場師生驚喜萬分，同時曝光他的學霸身分，甚至在去年11月獲得肯定，領取台大理學院第一屆傑出院友獎。

周華健當年自港來台就讀台大數學系，經學長引薦在民歌西餐廳駐唱，好歌聲讓李宗盛很是欣賞，甚至帶了滾石唱片的老闆到場，就此改變了他的一生。他受訪時說過那時雖然會唱，卻唱得不怎麼好，但也讓他們留下印象，後來自己主動到滾石唱片說要找李宗盛，巧遇到認識的王新蓮，對方問他「現在在忙什麼」，就讀大四的他說沒忙什麼，王新蓮說自己正巧缺一個助理，他點頭應允，迎來全新人生。

自台大數學系肄業的他唱紅無數金曲，去年返校領取傑出院友獎，獲獎原由介紹「周華健院友的音樂詞曲創作及演唱，皆廣受喜愛並獲得眾多獎項肯定；他的正面能量擴及社會公益，積極投入環保、教育、公共衛生等活動」。他出席頒獎典禮時，提到在家中的地位因為這張證書瞬間飆升，「我太太有EMBA畢業證書，我只有小學畢業證書，中學的因為淹水毀掉了」。

至於演藝事業跟數學有什麼關係？他這樣形容，「一首好的歌曲不就是一串密碼，這串密碼就是一把鑰匙，剛好可以解開你心裡各種不同的情緒，讓你的情緒釋放出來，裡面當然不只數學，還有化學效應、排列組合，數學無處不在，我很高興受過一些基礎訓練」，更強調自己的微積分沒被當掉，順利拿到學分。

上一則

張清芳罕同框2帥兒 網喊：簡直可以出道了

下一則

單依純模仿天后唱腔二連霸 遭酸「低配版王菲」

延伸閱讀

微積分沒被當掉 周華健現身台大畢業典禮奪傑出院友獎

微積分沒被當掉 周華健現身台大畢業典禮奪傑出院友獎
畢典沒放畢業歌「上台大便」 台大：徵選時沒說會播

畢典沒放畢業歌「上台大便」 台大：徵選時沒說會播
畢典沒放「上台大便」惹議 台大：提供合適演出機會

畢典沒放「上台大便」惹議 台大：提供合適演出機會
時代學苑暑期班 師資堅強報名享65折

時代學苑暑期班 師資堅強報名享65折

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌