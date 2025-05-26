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戲說從頭╱王淑娟三搭艾偉 30年後再扮夫妻

記者陳慧貞╱綜合報導
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王淑娟(右)與艾偉三度合作演夫妻。（圖／大愛電視提供）
王淑娟(右)與艾偉三度合作演夫妻。（圖／大愛電視提供）

台灣演員王淑娟、艾偉主演大愛劇「生命的麥田」，2人當年在「花系列」之「菟絲戀」中扮演驚世夫妻，時隔30多年，第三度攜手合作，以「夫唱婦隨」之姿恩愛登場。

王淑娟今年因「花系列」短影音上架暴紅受萬人關注，這幾年她陸續推出作品，令觀眾見識到她實力派演技功力，艾偉淡出演藝圈5年再度接戲，不但是第一次接拍大愛劇，也是他人生第一次台詞有七成都講閩南語。先前王淑娟提及與艾偉合作感想，笑言拍攝期間多次向工作人員問「有沒有砒霜？」原因也是來自於艾偉對首次演大愛戲的認真投入，不時針對演法、鏡位與導演溝通，令站在大太陽底下等待的演員們苦等，才有的玩笑說法。

「生命的麥田」劇情講述王淑娟與艾偉是一對平凡夫妻，因加入訪視志工行列，互動關懷家庭過程所發生的生命故事，艾偉在劇中台詞有七成是閩南語，劇組安排閩南語老師錄台詞音檔，他在劇本上加注筆記、注音和自己獨有的拼音，最讓劇組驚訝的是，到現場時，他甚至沒帶劇本，不但已背好台詞，更不斷地就地找閩南語老師王淑娟、孫鵬、陳志強瘋狂確認和學習口音。

陳志強在戲裡飾演「魏宏洲」，是個細節控，一路跟隨艾偉、王淑娟，感情好到像兒子一樣，在弱勢關懷訪視路上愈挫愈勇。當王淑娟與艾偉已經年邁體衰，陳志強發心傳承上一代的意志，相當於該劇核心。

戲外，艾偉、陳志強也建立好情誼，去年0403花蓮地震後，劇組5月底前往台東拍攝，也經常因土石流被困在火車上，一個月後轉往花蓮拍攝，明顯感受到觀光大受影響，陳志強和艾偉相約帶著「花蓮依然美好」的手卡，到各個旅遊景點打卡無償代言，希望盡己之力帶動花蓮觀光。

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