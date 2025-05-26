依依婚宴感性告白：沒你我活不下去 逼哭納豆

阿ken(右起)擔任納豆、依依婚宴主持人。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人納豆（林郁智）和依依（陳依依）交往8年，去年在沖繩求婚成功，接著去年底登記結婚，如今兩人在寒舍艾美酒店席開50桌，由好友阿Ken擔任婚禮主持人，納豆表舅、新北市長侯友宜 致詞，依依對納豆感性告白「沒有你我也活不下去」，讓納豆忍不住眼眶泛紅，氣氛溫馨催淚。

納豆和依依婚禮眾星雲集，花費約2、300萬，賓客包括王偉忠 、于美人、陶晶瑩、李李仁、康康、邰智源、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞等人，幾乎半個演藝圈都到了，也可見兩人的好人緣。阿Ken好奇問納豆什麼時候決定要娶依依，納豆先是堅定回答「交往的第一天我就想娶她」，讓依依笑彎了腰，直呼太誇張，納豆補充：「是穩定交往以後啦，覺得這麼棒的女生一定要留住她，經歷過這麼多事情，謝謝她還願意留在我身邊。」

納豆在3年前突發腦溢血，依依不離不棄，在身邊照顧他直到痊癒，依依對納豆感性告白：「其實我很感謝你生了這場病，是因為生病我才發現，沒有你很可怕，那時候才知道，原來自己這麼愛你，如果沒有你我也活不下去，雖然一路很辛苦，但幸福比辛苦多很多。」阿Ken一旁接話「可見愛情果然是盲目的」，納豆當下紅了眼眶。