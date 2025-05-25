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林美貞離婚後 新劇憔悴上陣 嫁大20幾歲老兵關聰

記者陳慧貞／綜合報導
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林美貞(右)在新戲「生命的麥田」中嘗試揹嬰，王淑娟幫忙。(圖／大愛電視提供)
林美貞(右)在新戲「生命的麥田」中嘗試揹嬰，王淑娟幫忙。(圖／大愛電視提供)

台灣女星林美貞與孫興情纏20多年，日前宣布簽字離婚，斬斷24年恩怨情仇，甚至撂下狠話：「從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關」，未來將專注於個人事業與生活。最近她就有新作將推出，在大愛戲「生命的麥田」中扮演關聰的外籍配偶，素顏憔悴模樣曝光。

戲裡，林美貞嫁大20幾歲的老兵關聰，兩人都講廣東話，「老少配」算和睦。但就在懷第二胎時，丈夫罹肺癌失去工作能力，她獨自照顧生病的丈夫和孩子，一肩扛起家計。

林美貞第一次看故事，就忍不住說：「天哪！這根本就是以前的我。」當年她成為馬來西亞華裔小姐冠軍踏入演藝圈，之後赴台發展。2001年與孫興結婚，一路來她和孫興聚少離多。前夫屢鬧花邊新聞，她獨自帶大兒子。當她看到故事情節，也直呼外籍配偶和自己真實人生十分相似。

溫柔優雅又時尚的林美貞，在劇中完全顛覆形象，脂粉未施上戲，顯現照顧一家子心力交瘁的憔悴模樣。她直言自參加選美到踏入演藝圈，首次素顏上陣，將如此貼近生活的面貌呈現在螢光幕前。

林美貞育有一子，但從未揹過小孩。由於劇情年代因素，戲裡她揹孩子做家務，結果拍到一半體力不支，王淑娟馬上扶她坐下，幫忙當靠背撐著孩子，減輕她的負擔。

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