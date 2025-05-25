修杰楷8歲愛女拒當演員 背後原因竟藏洋蔥 網讚超懂事

修杰楷（左）和賈靜雯曬恩愛。(圖／修Time提供)

台灣男星修杰楷YouTube頻道日前邀請老婆賈靜雯同框，夫妻真實逗趣的互動，點閱率飆破140萬。近日他曝光一段與八歲愛女Bo妞的親子 對話，內容溫馨，意外揭露Bo妞未來不想像父母一樣當演員。原因曝光後，令網友大呼，「太成熟了！」、「超懂事」。

修杰楷與賈靜雯生了兩個女兒咘咘及Bo妞，夫妻倆忙於演藝工作之餘，重心都放在陪伴孩子成長，關心學校課業。影片中，修杰楷得知Bo妞在話劇社要演出「蛇」的角色，藉機問孩子對演戲是否有興趣，沒想到Bo妞直言「不想當演員」，理由是「演員太辛苦了」，顯見將父母為工作奔波忙碌看在眼裡，也能體會父母的辛勞。

在父女一問一答中，修杰楷不忘提醒女兒吃飯，一邊聊著天，說到未來夢想，Bo妞表達想成為「像BLACKPINK 一樣的女團成員」，並透露平時有認真練習唱歌與跳舞，希望有朝一日能和BLACKPINK、火星 人布魯諾（Bruno Mars）同台演出。

修杰楷轉而問：「那妳願意教我跳舞嗎？」沒想到Bo妞立刻拒絕，還加碼吐槽：「你跳舞不好看，你都亂跳。」讓修杰楷當場傻眼，苦笑：「應該不是舞技不夠，是她標準太高吧。」父女間逗趣互動也網友笑翻。