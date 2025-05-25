蔡淑臻坦承情史 曾男友1個接1個 如今心事全說了

蔡淑臻大方坦白過往情史。(圖/鏡電視提供)

台灣女星蔡淑臻日前受邀上節目「誰來演戲」第二季，提到感情上她覺得自己不是很果斷的人，理性判斷跟實際上作為完全不同，年輕時的她很容易就有男友，而且是一個接一個，隨著生命歷練的累積，如今的她已經可以自己一個人，不是一定要有伴。

蔡淑臻表示，一開始當演員時，她接到的角色都是很冷靜的角色。再加上因為對演員工作環境不熟悉，每次到劇組壓力都超大，只好一直狂喝咖啡，喝到自己晚上睡不著，隔天只能喝更多咖啡，始終處在一個焦慮的狀態。

後來拍攝「C.S.I.C.鑑識英雄」沒多久，蔡淑臻就因為腿部肌肉失衡舊疾受傷。當時剛轉當演員的她想的是不能拍戲就完了，為了連戲即使膝蓋、腰已經痛到不行還是要繼續跑。但拍攝時常常跑著跑著就因為肌肉失衡，身體愈跑愈歪，那段日子對她來說猶如噩夢般的痛苦。

但也是因為拍了「C.S.I.C.鑑識英雄」蔡淑臻才有享受拍戲的感覺，她表示「C.S.I.C.鑑識英雄」導演賴孟傑，讓她自由地創作出心中的女主角楊茜，這是她第一次遇到願意放手讓自己去做的導演。在拍攝的過程中，也讓她從被打擊的痛苦到慢慢建立出演員的自信。

後來，導演賴孟傑還邀蔡淑臻一起參與「村裡來了個暴走女外科」戲劇開發。她表示，當初其實沒想到會參與幕後製作，因為對她來說演員的功課還沒學習夠，怎麼能再去參與幕後製作。沒想到一頭栽進去之後，蔡淑臻找到很多演出的新鮮感。

蔡淑臻如今回想過往，覺得腳傷同時帶給她正面和負面的意義。如果沒有那段很低潮跟對未來的迷惘。即使別人眼中她從模特兒轉演員還是處於高光時刻，但對她來說這一切並沒有那麼順利。