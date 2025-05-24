孟耿如傳離婚？劉以豪坦言有聯絡 盼外界給她空間

劉以豪因為椎間盤突出以丙級體位驗退，也沒有當兵。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員劉以豪出席卸妝品牌代言活動，閃兵議題引發外界熱議，他先前即招認沒當過兵，原因是當年收到入伍通知後，在體檢時驗出椎間盤突出以丙級體位驗退，盡管日後復健長達1年，至今左腳仍留有後遺症；聽聞好友孟耿如傳出疑似離婚消息，他表示有看到新聞，但不方便說什麼，「我覺得她需要的是空間」。

畢業於大葉大學視覺傳達設計系，劉以豪在校期間長期為畫圖坐姿不良又翹腳，模特兒時期也會幫忙畫畫，一次趴在地上塗鴉6小時，起身時才知腰痠背痛，有段時間左腿麻到無法動彈，為此復健1年，至今偶爾還會抽筋，工作空檔也會看到他在拉筋、摸腳。

提到好友孟耿如，劉以豪表示，參演「我可能不會愛你」時，孟耿如是同劇的「大仁妹」，2018年雙方合唱一曲「幸福離島」，後來劉以豪發片，孟耿如也友情站台。孟耿如因黃子佼 事件，工作全面停擺，劉以豪坦言這幾年都有和對方聯絡，但關於離婚消息，他說：「我也不知道說什麼，好像說什麼都不對。」

38歲劉以豪向來潔身自愛，演藝圈少有緋聞，私下特別熱愛植物，出席活動前一晚還因欣賞植物圖片，看到快天亮，導致眼睛微紅，自認和植物對話可以達到自我療癒效果。