子弟兵風波不斷 陸一龍不捨小燕姐情緒低潮

陸一龍自豪曾擔任兩位先總統的憲兵。(圖／華視提供)

資深男星陸一龍日前出席演藝人員端午節 聯歡餐會，他和張小燕私交甚篤，也曾在「火車情人」飾演孟耿如爸爸。他不捨張小燕退休 後生活受到黃子佼 、陳大天等子弟兵影響，透露有私下關心她「心情還好嗎」，然而張小燕只回：「陸先生，你說呢？」

74歲的陸一龍曾和張小燕在70年代紅極一時的節目「綜藝一百」搭檔，兩人相識數十年，過去時常和友人與晚輩聚餐，但自從黃子佼醜聞爆發後，就沒在聚會上見過黃。陸一龍說，最後一次跟黃子佼碰面是「罪夢者」記者會，當時黃子佼還代張小燕傳達問候之意。

張小燕自責沒有教好如孩子般的佼佼。(本報資料照片)

陸一龍不捨老朋友情緒被子弟兵新聞衝擊，同時也非常心疼孟耿如，不敢多問怕造成她困擾，「因為事情也不是她做的，說不定他們不認識時就開始，家人也是無辜的，大家有肚量的話就多包容」。

陸一龍知道孟耿如遭到觀眾抵制，特地呼籲：「冤有頭債有主，沒必要趕盡殺絕，這樣對其他演員情何以堪，對戲演員所付出的心血要找誰？」尤其他和孟耿如合作過，知道她工作態度敬業且表現專業。他個人願意再給黃子佼機會，期待他能重新做人，但如果觀眾不接受也沒辦法。

聽到閃兵名單中的陳大天也是張小燕旗下，陸一龍眉頭深鎖，神情充滿無奈，直說那個年代的人多半規規矩矩的，不會有這些問題。像他接到兵單就立刻去報到，擔任過2任蔣總統的憲兵，資歷和榮譽畫上等號。