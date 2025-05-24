李銘順再入圍新加坡2大獎項 戲劇、綜藝通包

李銘順主演「誰殺了她」入圍紅星大獎戲劇類最佳男主角獎。（圖／三立提供）

金鐘視帝李銘順獲獎無數，近日新加坡 電視圈年度盛事2025「紅星大獎」入圍名單揭曉，他雙料入圍「戲劇類最佳男主角獎」、「最佳綜藝及資訊主持人獎」，得知自己入圍，他感性表示：「不管最後是否得獎，我都會以非常開心的心情去迎接。」

李銘順以驚悚懸疑劇「誰殺了她」入圍紅星大獎戲劇類男主角，在該劇中挑戰內心極度扭曲的父親角色，他說：「這是一個破碎家庭的故事，劇中許多壓抑情緒都需要花很多時間去消化與準備。能在新加坡能拍到這樣的特殊題材，真的非常難得！」此外，他主持的生活節目「節目阿順有煮意S2」也入圍「最佳綜藝及資訊主持人獎」，展現戲劇與主持雙棲的硬實力。對此他透露，「正是團隊的努力及堅強的能力，讓這個節目每一次都有突破。」該節目已是二次入圍紅星大獎。

李銘順同門師妹姚懿珊近期因演出「小娘惹之翡翠山」反派形象深植人心，引起高度的討論度。這次則憑藉穩定演技與觀眾緣，入圍「10大最受歡迎女藝人」。她開心表示：「很感謝被提名，我會繼續忠於我熱愛的演戲，希望未來能有更多新突破的發展！」