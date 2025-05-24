我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

李銘順再入圍新加坡2大獎項 戲劇、綜藝通包

記者陳慧貞╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李銘順主演「誰殺了她」入圍紅星大獎戲劇類最佳男主角獎。（圖／三立提供）
李銘順主演「誰殺了她」入圍紅星大獎戲劇類最佳男主角獎。（圖／三立提供）

金鐘視帝李銘順獲獎無數，近日新加坡電視圈年度盛事2025「紅星大獎」入圍名單揭曉，他雙料入圍「戲劇類最佳男主角獎」、「最佳綜藝及資訊主持人獎」，得知自己入圍，他感性表示：「不管最後是否得獎，我都會以非常開心的心情去迎接。」

李銘順以驚悚懸疑劇「誰殺了她」入圍紅星大獎戲劇類男主角，在該劇中挑戰內心極度扭曲的父親角色，他說：「這是一個破碎家庭的故事，劇中許多壓抑情緒都需要花很多時間去消化與準備。能在新加坡能拍到這樣的特殊題材，真的非常難得！」此外，他主持的生活節目「節目阿順有煮意S2」也入圍「最佳綜藝及資訊主持人獎」，展現戲劇與主持雙棲的硬實力。對此他透露，「正是團隊的努力及堅強的能力，讓這個節目每一次都有突破。」該節目已是二次入圍紅星大獎。

李銘順同門師妹姚懿珊近期因演出「小娘惹之翡翠山」反派形象深植人心，引起高度的討論度。這次則憑藉穩定演技與觀眾緣，入圍「10大最受歡迎女藝人」。她開心表示：「很感謝被提名，我會繼續忠於我熱愛的演戲，希望未來能有更多新突破的發展！」

初登紅星獎殿堂的新生代藝人麥芷琪，也以亮眼表現入圍「最受歡迎潛力星」，成為備受矚目的新秀代表。對於入圍，麥芷琪難掩激動之情：「這是我第一次入圍紅星大獎，真的很驚喜也很感動！這對我來說就是一種肯定，我一定會繼續努力，讓更多人認識我。」

李銘順主持「節目阿順有煮意S2」入圍紅星大獎最佳綜藝及資訊主持人獎。（圖／新傳媒...
李銘順主持「節目阿順有煮意S2」入圍紅星大獎最佳綜藝及資訊主持人獎。（圖／新傳媒阿順有煮團隊提供）
麥芷琪入圍新加坡紅星大獎最受歡迎潛力星。（圖／凱渥提供）
麥芷琪入圍新加坡紅星大獎最受歡迎潛力星。（圖／凱渥提供）
姚懿珊入圍新加坡紅星大獎10大最受歡迎女藝人。（圖／凱渥提供）
姚懿珊入圍新加坡紅星大獎10大最受歡迎女藝人。（圖／凱渥提供）

新加坡

上一則

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

下一則

小煜自曝滿身傷 不怪被威廉閃兵風波拖累

延伸閱讀

聯合報系獲INMA「最佳廣告銷售增長創意」全球首獎

聯合報系獲INMA「最佳廣告銷售增長創意」全球首獎
李銘忠當年一把淚 哥哥李銘順才答應他演戲

李銘忠當年一把淚 哥哥李銘順才答應他演戲
韓裔演員金大賢入圍東尼獎最佳男主角 亞裔第一人

韓裔演員金大賢入圍東尼獎最佳男主角 亞裔第一人
台北電影節 「鬼才之道」橫掃入圍14項

台北電影節 「鬼才之道」橫掃入圍14項

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用