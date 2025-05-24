AI音樂成主流？周治平：配角變主角 創作將失去靈魂
台灣歌手周治平6月1日將舉辦「歲月光輝」演唱會，日前也推出新專輯「風花雪月作品輯3~大河悠悠」，最近他常被問AI創作音樂的相關問題，他認為可以使用AI作為輔助，但配角現在已經變成主角，許多音樂人已經開始使用AI來創作詞曲，「長此以往，失去了靈魂的音樂創作，終究將一文不值」。
伴隨著演唱會的展開，周治平也將重啟封存了30年的「風花雪月」系列作品，推出「風花雪月作品輯3」專輯唱片，這個系列周治平會把以前寫給別人演唱的歌曲回收，重新編曲翻唱。
周治平的新專輯「風花雪月作品輯3～大河悠悠」收錄了過往他為別人所寫的10首經典，包括胡歌的「一刻永遠」、方文琳的「困砂」、鄭中基的「別讓我心疼」、趙傳的「請不要在別人的肩上哭泣」、南方二重唱的「有一首歌」，而主題「大河悠悠」則是93年為孫耀威創作的「美夢成空」，周治平將歌詞全部重寫，再加上編曲上的更改，使得在聽覺上完全是一首新歌的感覺。
為了這次MV及專輯唱片封面照，周治平連續幾日上山下海，隨導演勘景、還包下遊艇遊河拍攝，他未顯疲態，反而看起來意興風發，周治平說這都是因為這陣子要準備演唱會，不斷練唱的結果。在演唱會中，周治平會將新專輯的10首歌全部搬上舞台，邀大家來聽聽歌曲原唱和原創的不同詮釋。
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