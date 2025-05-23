朱軒洋片場「父子訣別」觸動父逝心情哭到崩潰

朱軒洋在電影開拍前爸爸過世。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人朱軒洋在電影「搜查瑠公圳」中和張世詮釋父子，他接受本報系聯合報專訪透露，電影開拍前爸爸過世，神情略帶落寞的他。說：「演出時多少會觸動到心情，尤其是片中目睹爸爸離開的時候，真的哭到停不下來。」導演賴俊羽不忍過去抱住他，才讓他平靜下來。

朱軒洋在片中飾演將軍的兒子，在開拍前特地到張世家中拜訪。朱軒洋表示：「我滿多角色的設定都用張世大哥自己的人生經歷做參考，因為他本身就是將軍的兒子，個性滿叛逆，而且他們家也是講四川話。」朱軒洋坦言自己也會有叛逆的時候、不想說話的時候，在拍戲時會真的把那種感情放進去。他遺憾說：「爸爸在開拍前過世了。」也因此在片中和爸爸張世訣別的那場戲，朱軒洋帶入自己的情感，哭到停不下來，令人心疼。

電影開拍後，朱軒洋和吳卓源因假戲真做捲入感情風暴，劇組沒有人責怪，導演賴俊羽微笑說：「還好吧。」朱軒洋在事件爆發後沉澱1年，「休息時間」就在台中老家和台北來回跑，他說：「我就看電影、打籃球還會約導演吃飯。」過程中導演也不時會安慰他，認為電影靠剪接有無限可能，兩人在電影有更深入的對談。

潘儀君則透露，朱軒洋很認真，開拍前常為了角色打給導演討論，有時候甚至是半夜3點。導演賴俊羽大笑說：「朱軒洋夠了放過我！」但也看得出朱軒洋為了角色很用心。電影「搜查瑠公圳」已在台上映。