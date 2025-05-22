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10幾年沒有性生活 藍心湄自嘲「用電擊棒比較快」

記者林怡秀／即時報導
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藍心湄（右）自曝已經很久沒有性生活。(圖／「Yahoo唐綺陽談星私廚」提供)
藍心湄（右）自曝已經很久沒有性生活。(圖／「Yahoo唐綺陽談星私廚」提供)

台灣「占星專家」唐綺陽主持新節目，首集姊妹淘藍心湄。唐綺陽爆料，「每次跟藍心湄吃飯，她都喝得比吃得多，而且你們一定不敢相信，美鳳姐吃得也比她還多」。藍心湄則補充：「我的心態是，如果我今天吃的太飽，就會喝不下任何東西，而我只跟我在乎的人喝酒，加上我吃飯的速度很慢，通常我要回到家才能安靜的吃東西，我很常邊配書、邊吃飯。」

外界都認為唐綺陽與藍心湄認識超過好幾十年，兩人立刻闢謠，她們真的是因為錄製同個節目才開始變熟識，因為兩人同星座的關係，所以變成好姐妹，唐綺陽立刻回說：「同星座真的會有很多事情是一樣的，例如感情運一樣的爛！」更用「明知山有虎，偏向虎山行」來形容兩人在面對感情時的態度，即便明知遇到不是「對的人」，依然會想要賭看看以及改變對方。

藍心湄更語出驚人表示：「10幾年沒有性生活，處女膜都長回來了！」不只讓現場驚呆，連唐綺陽都感到不可思議，認為她的狀態一直都保持得如此完美，直呼：「好浪費！」她補充，因為曾有記者問到她的感情與性生活狀態，她就自嘲回應而說出那句話，更笑回：「比起用情趣用品，直接用電擊棒比較快」，也惹得現場哄堂大笑，她認為不管什麼關係，都要「不隨便」！

談到感情狀態與桃花，由於藍心湄很常跟陳美鳳一起出國，唐綺陽好奇地問：「她跟陳美鳳出國誰的桃花多？」她立刻回：「當然是美鳳啊！因為她即便出國，還是習慣打扮，在現場拍出美美的照片，我比較喜歡素顏，每次跟她出國，我都很怕有人會盯上她，都會瞻前顧後，我就很像姊姊在照顧妹妹。」

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