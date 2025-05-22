我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

梁赫群憶昔入伍 梁修身錯失送別機會氣炸

記者葉君遠╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聊起當兵，梁赫群難忘和父親的互動。（記者葉君遠／攝影）
聊起當兵，梁赫群難忘和父親的互動。（記者葉君遠／攝影）

台灣藝人梁赫群當年是憲兵，在松山車站集合出發到新訓中心時，父親梁修身本想悄悄到場，但因為同戲組一個演員遲到讓他錯過和兒子的車站送別，梁赫群說，「後來懇親會他來了，走進來時，身邊跟著一堆泡泡（校級軍官），把我嚇壞了」。

演藝圈當憲兵的除了梁赫群，還有白雲、NONO、許效舜和康康等人都是憲兵出身。

梁赫群當年在松山發車前沒見到爸爸，獨自背著旅行袋上車，「他後來才告訴我，他真的想來，但當時他同時軋很多部戲，那天早上劇組演員遲到害他來不了，他氣得半死」。

梁赫群從小和父親相處上有距離，他說，當年劉德華有一個封號叫「劉10組」，就是同時有10部戲在拍，梁修身當紅時的程度不亞於劉德華，「他對我來說像聖誕老公公，只有周末有空才會陪我們，我許願想買什麼，他都會盡力做到」 。

梁赫群至今印象深刻，國小六年級時，看到同學在穿NIKE球鞋，「台灣還沒有，同學是託人帶回來的舶來品，當時我還在穿牛頭牌、雙標牌的本土鞋款，看到同學有我也想要，周末請爸爸帶我到萬年2樓的球鞋街，試穿之後問了價錢是3200元，爸爸一聽嚇到」。

他不好意思說，「爸爸當時已經是大明星，都沒穿過那麼貴的鞋，他小聲問我確定嗎？我說同學有，我也想要，他就買了」。知道梁修身也沒穿過3千元的鞋，還天真的說，「那你也買一雙自己穿嘛」。時隔多年，對於檯面上一堆閃兵藝人，他覺得驚訝不可思議，也想起這段跟父親的往事。

劉德華 NIKE

上一則

觀影說劇╱新版超人與機械惡棍搏鬥 預告搶先看

下一則

黃子韜跨足衛生巾 談妻子徐藝洋生理期挨轟

延伸閱讀

感嘆梁赫群護兒備至 梁修身自嘲是失敗爸爸

感嘆梁赫群護兒備至 梁修身自嘲是失敗爸爸
梁修身認了是失敗父親 人生頓悟：把別人還給別人

梁修身認了是失敗父親 人生頓悟：把別人還給別人
劉德華隔5年再見倪妮 認找到戀愛感覺

劉德華隔5年再見倪妮 認找到戀愛感覺
曝光約會細節 王晶爆劉德華情史：和他戀愛不容易

曝光約會細節 王晶爆劉德華情史：和他戀愛不容易

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡