梁赫群憶昔入伍 梁修身錯失送別機會氣炸

聊起當兵，梁赫群難忘和父親的互動。（記者葉君遠／攝影）

台灣藝人梁赫群當年是憲兵，在松山車站集合出發到新訓中心時，父親梁修身本想悄悄到場，但因為同戲組一個演員遲到讓他錯過和兒子的車站送別，梁赫群說，「後來懇親會他來了，走進來時，身邊跟著一堆泡泡（校級軍官），把我嚇壞了」。

演藝圈當憲兵的除了梁赫群，還有白雲、NONO、許效舜和康康等人都是憲兵出身。

梁赫群當年在松山發車前沒見到爸爸，獨自背著旅行袋上車，「他後來才告訴我，他真的想來，但當時他同時軋很多部戲，那天早上劇組演員遲到害他來不了，他氣得半死」。

梁赫群從小和父親相處上有距離，他說，當年劉德華 有一個封號叫「劉10組」，就是同時有10部戲在拍，梁修身當紅時的程度不亞於劉德華，「他對我來說像聖誕老公公，只有周末有空才會陪我們，我許願想買什麼，他都會盡力做到」 。

梁赫群至今印象深刻，國小六年級時，看到同學在穿NIKE 球鞋，「台灣還沒有，同學是託人帶回來的舶來品，當時我還在穿牛頭牌、雙標牌的本土鞋款，看到同學有我也想要，周末請爸爸帶我到萬年2樓的球鞋街，試穿之後問了價錢是3200元，爸爸一聽嚇到」。

他不好意思說，「爸爸當時已經是大明星，都沒穿過那麼貴的鞋，他小聲問我確定嗎？我說同學有，我也想要，他就買了」。知道梁修身也沒穿過3千元的鞋，還天真的說，「那你也買一雙自己穿嘛」。時隔多年，對於檯面上一堆閃兵藝人，他覺得驚訝不可思議，也想起這段跟父親的往事。