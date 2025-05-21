林志玲連換6套禮服 人間美人魚「電影最美後盾」　　

林志玲為了坎城影展做足準備。(摘自chiling.lin Instagram)

第78屆坎城影展 即將要尾聲，台灣「第一名模」林志玲 這次大放異彩，不論是重要的電影「腓尼基計劃」首映紅毯，還是妮可基嫚的女性平權晚宴、台灣之夜、中國之夜晚會她都沒有缺席，堪稱是最忙碌的大明星。她每一場活動都精心打扮，還會抓時間去拍美照，還要躺在海邊的大石頭上化身美人魚，敬業一百分。

林志玲這一次至少展示了6套禮服，還把兒子也一起帶去坎城，要美美現身還要兼當媽，辛苦可想而知。雖然她近年為了陪伴兒子成長不拍戲，但她始終力挺電影，她說：「我相信，每一位創作者的心中，都藏著一顆尚未啟程的種子。而我們能做的，就是成為那道風，陪他們飛一段路，或許很遠，或許很近，但足以點亮前方的方向，讓我們一起，把故事散播出去，讓世界聽見華語電影柔韌卻堅定的聲音。」