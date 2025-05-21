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林志玲連換6套禮服 人間美人魚「電影最美後盾」　　

記者陳穎／即時報導
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林志玲為了坎城影展做足準備。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲為了坎城影展做足準備。(摘自chiling.lin Instagram)

第78屆坎城影展即將要尾聲，台灣「第一名模」林志玲這次大放異彩，不論是重要的電影「腓尼基計劃」首映紅毯，還是妮可基嫚的女性平權晚宴、台灣之夜、中國之夜晚會她都沒有缺席，堪稱是最忙碌的大明星。她每一場活動都精心打扮，還會抓時間去拍美照，還要躺在海邊的大石頭上化身美人魚，敬業一百分。

林志玲這一次至少展示了6套禮服，還把兒子也一起帶去坎城，要美美現身還要兼當媽，辛苦可想而知。雖然她近年為了陪伴兒子成長不拍戲，但她始終力挺電影，她說：「我相信，每一位創作者的心中，都藏著一顆尚未啟程的種子。而我們能做的，就是成為那道風，陪他們飛一段路，或許很遠，或許很近，但足以點亮前方的方向，讓我們一起，把故事散播出去，讓世界聽見華語電影柔韌卻堅定的聲音。」

她最後感性說：「在坎城很幸福的一周見了很多老朋友，也認識了許多新朋友，在電影中感受時光流逝，感受愛與悲歡，一切都如夢一般。電影會散場，但造夢人的愛永不散場，溫暖延續，一起成長。坎城，下次見！」

林志玲在坎城停留一周，感性說再見。(摘自chiling.lin Instagra...
林志玲在坎城停留一周，感性說再見。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲還躺在海邊化身美人魚。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲還躺在海邊化身美人魚。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲每一次出場都精心打扮。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲每一次出場都精心打扮。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲讓更多人看到台灣。(摘自chiling.lin Instagram)
林志玲讓更多人看到台灣。(摘自chiling.lin Instagram)

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