阿信香港逛街遭店員「圍堵索簽名」半小時 40份簽到發抖

阿信被爆在香港逛街時遭「圍堵索簽名」。(取材自微博)

五月天 日前才在香港 舉行完四場演唱會，這是他們與香港粉絲的「五月之約」，今年已是第20年。不過主唱阿信趁著休息時，在當地逛街，被潮牌店員認出，店員興奮地請阿信進入店內，還讓他簽了40份筆記本，貼上網後被粉絲痛批沒有尊重藝人。

噓！星聞引述「鏡週刊」報導，阿信在香港演唱會休息日時出門逛街，雖然他穿著全身黑色，還戴著帽子、口罩，但還是被潮牌店的店員認出，於是就請阿信到店內休息區沙發坐，一開始阿信還能輕鬆打招呼，不過接著就有五、六位店員出現圍著他，開始拿出該品牌的筆記本讓阿信簽名，阿信也都很認真地幫忙簽名。

不過店員一口氣拿出40本筆記本，有些還要署名粉絲名字，所以阿信花了約半小時才簽完，而不知是否因為太多人圍觀，所以簽名時阿信略微發抖，這讓粉絲看了很心疼，紛紛痛批店員沒有尊重阿信，不顧對方感受，「心疼你的溫柔善良，也知道你總是如此，但還是希望你是真的快樂與自由」。

其實，五月天曾在跨年 活動中舉辦長達近10小時的簽名會，從凌晨持續到隔天，累計為6500位歌迷簽名約1.5萬張專輯。過程中消耗了55支簽字筆，成員體力透支但堅持完成任務。