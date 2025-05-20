蔡淑臻美翻坎城紅毯 驚吐「想留下生活」…但這件事太痛苦

「左撇子女孩」馬士媛(左起)、葉子綺、導演鄒時擎、蔡淑臻和西恩貝克一起走紅毯。（歐新社）

由鬼才導演魏斯安德森(Wes Anderson)執導的電影「腓尼基計劃」(The Phoenician Scheme)，在坎城影展 舉辦首映會，現場星光熠熠；台法合製電影「左撇子女孩」劇組獲邀出席，蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、導演鄒時擎，還有拿下今年奧斯卡 多項大獎的編劇西恩貝克(Sean Baker)一起踏上紅毯。

「左撇子女孩」母女檔三人組蔡淑臻、馬士媛、葉子綺歡喜一同走上紅毯，緊接在後的就是奧斯卡影后荷莉貝瑞(Halle Berry)。蔡淑臻表示，受邀出席「腓尼基計劃」世界首映，非常興奮，這位導演的作品一向視覺風格強烈幽默有趣，並且有很多優秀的演員參與，非常期待。

蔡淑臻也分享這幾天在坎城的生活，她笑說：「這裡的人都非常熱情友善！雖然時差讓我很痛苦，但是這裡的空氣陽光和人實在令我著迷，很想留下來生活。」

「左撇子女孩」日前首映後評價多數不錯，導演鄒時擎被問到對於本片入圍「影評人周競賽」，對頒獎有無信心？她說：「首映後確實有收到許多正面的反饋，很感謝觀眾和影評人給予的關注。不過，我對於獎項其實沒有太多期待，能夠入選影評人周，並且順利完成這部片子、跟大家分享，已經是很大的肯定了。」

鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克合作超過20年，「左撇子女孩」是她第一部獨立擔任導演作品，劇本則由她與西恩貝克合寫。