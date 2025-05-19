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李銘忠當年一把淚 哥哥李銘順才答應他演戲

記者林怡秀／綜合報導
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李銘順（右）、李銘忠兄弟分享演藝圈奮鬥心情。（記者沈昱嘉／攝影）
李銘順（右）、李銘忠兄弟分享演藝圈奮鬥心情。（記者沈昱嘉／攝影）

演員李銘順和李銘忠兄弟檔接下實境秀「歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機」，也是兩人首度在螢光幕前合體，李銘順比弟弟李銘忠早入行，當年李銘忠想演戲，徵詢哥哥意見，李銘順並不贊同，李銘忠為此掉下男兒淚，李銘順看到弟弟的決心，也忍不住心軟答應成全。

李銘順19歲就到新加坡發展，李銘忠則是到28歲才入行，李銘順說，弟弟要走演藝圈時曾來問過他意見，但他並不贊成：「因為我吃了很多苦，我踩進去已經脫不了身，環境也沒有那麼樂觀，我覺得他出道一定會有人拿我跟他比較，我當時不知道他對表演有興趣，所以我跟他說能不要就不要，結果他哭著跟我講，你就讓我試一下好嗎？既然他都這樣，證明他真的很喜歡，那我就不會去阻止。」

李銘忠當時已有穩定的收入，哥哥當然不希望他放棄大好前程，「那是我第一次向哥哥爭取我自己想要的東西，那時候我又有穩定和專業的工作，28歲才進去算很晚了，哥哥講的那些意見讓我心裡至少有個底，真的遇到就不會那麼受傷」，但開始演戲以後，他卻再也沒問過哥哥意見，他開玩笑說：「因為我記得他反對！哈哈沒有啦，因為我覺得還是要靠自己，不會去給家人增加麻煩。」

看到弟弟現在的成就，李銘順說「當然開心」，李銘忠則自嘲「當年我的眼淚沒有白流」，李銘順怕給弟弟壓力，也從不會去問他工作上如何，「我們還是會討論戲，討論表演怎麼樣，畢竟是同行嘛，表演是很主觀的，每個人有自己的一套方式，他有自己的路要走」，李銘順坦言，不會去期待兄弟倆一定要一起拍一部戲，覺得兄弟倆各走各的路更好，李銘忠則和哥哥想法不同，還是希望有天可以在戲劇上和哥哥合作。

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