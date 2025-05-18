林志玲絕美登坎城紅毯 氣場全開強壓小17歲周冬雨
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由鬼才導演魏斯安德森(Wes Anderson)執導的電影「腓尼基計劃」(The Phoenician Scheme)在坎城影展舉辦首映會，現場星光熠熠，50歲台灣「第一名模」林志玲踏上首映會紅毯，一席黑色簡單禮服配上珠寶，高雅又不搶風頭；33歲女星周冬雨驚喜現身，她也選穿黑色性感禮服，側面鏤空，非常性感，但她個頭嬌小，被淹沒在人山人海的紅毯中。
「腓尼基計劃」由24歲米亞．薛爾波頓(Mia Threapleton)演出，她是超級星二代，媽媽是「鐵達尼號」的凱特溫斯蕾(Kate Winslet)。該片演員陣容龐大，還包含湯姆漢克斯(Tom Hanks)、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)等，但他倆並未出現在首映紅毯。班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)則待著愛妻曬恩愛。
曾拿下坎城影后的茱莉安摩爾(Julianne Moore)則亮相捧場，「慾望師奶」伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)則超級爆乳登場，遊走在「禁裸令」邊緣，卻成為全場最矚目「嬌」點。
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