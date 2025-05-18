林志玲絕美登坎城紅毯 氣場全開強壓小17歲周冬雨

周冬雨出席盛裝出席坎城影展。（取材自微博）

由鬼才導演魏斯安德森(Wes Anderson)執導的電影「腓尼基計劃」(The Phoenician Scheme)在坎城影展舉辦首映會，現場星光熠熠，50歲台灣「第一名模」林志玲 踏上首映會紅毯，一席黑色簡單禮服配上珠寶，高雅又不搶風頭；33歲女星周冬雨驚喜現身，她也選穿黑色性感禮服，側面鏤空，非常性感，但她個頭嬌小，被淹沒在人山人海的紅毯中。

林志玲出席電影「腓尼基計劃」首映會。（美聯社）

「腓尼基計劃」由24歲米亞．薛爾波頓 (Mia Threapleton)演出，她是超級星二代，媽媽是「鐵達尼號」的凱特 溫斯蕾(Kate Winslet)。該片演員陣容龐大，還包含湯姆漢克斯(Tom Hanks)、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)等，但他倆並未出現在首映紅毯。班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)則待著愛妻曬恩愛。

24歲米亞．薛爾波頓是凱特溫絲蕾的女兒。（路透）

曾拿下坎城影后的茱莉安摩爾(Julianne Moore)則亮相捧場，「慾望師奶」伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)則超級爆乳登場，遊走在「禁裸令」邊緣，卻成為全場最矚目「嬌」點。