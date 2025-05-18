我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／黃仁勳COMPUTEX主題演講 產業大咖全來了

畢業季送現金最好 50元到1000元 應該怎麼給？

林志玲絕美登坎城紅毯 氣場全開強壓小17歲周冬雨

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周冬雨出席盛裝出席坎城影展。（取材自微博）
周冬雨出席盛裝出席坎城影展。（取材自微博）

由鬼才導演魏斯安德森(Wes Anderson)執導的電影「腓尼基計劃」(The Phoenician Scheme)在坎城影展舉辦首映會，現場星光熠熠，50歲台灣「第一名模」林志玲踏上首映會紅毯，一席黑色簡單禮服配上珠寶，高雅又不搶風頭；33歲女星周冬雨驚喜現身，她也選穿黑色性感禮服，側面鏤空，非常性感，但她個頭嬌小，被淹沒在人山人海的紅毯中。

林志玲出席電影「腓尼基計劃」首映會。（美聯社）
林志玲出席電影「腓尼基計劃」首映會。（美聯社）

「腓尼基計劃」由24歲米亞．薛爾波頓(Mia Threapleton)演出，她是超級星二代，媽媽是「鐵達尼號」的凱特溫斯蕾(Kate Winslet)。該片演員陣容龐大，還包含湯姆漢克斯(Tom Hanks)、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)等，但他倆並未出現在首映紅毯。班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)則待著愛妻曬恩愛。

24歲米亞．薛爾波頓是凱特溫絲蕾的女兒。（路透）
24歲米亞．薛爾波頓是凱特溫絲蕾的女兒。（路透）

曾拿下坎城影后的茱莉安摩爾(Julianne Moore)則亮相捧場，「慾望師奶」伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)則超級爆乳登場，遊走在「禁裸令」邊緣，卻成為全場最矚目「嬌」點。

茱莉安摩爾高雅現身捧「腓尼基計劃」首映會。（路透）
茱莉安摩爾高雅現身捧「腓尼基計劃」首映會。（路透）

林志玲 凱特 波頓

上一則

邁入30歲急了？ 吳宣儀深夜發文求職：請各位導演看看我…

下一則

吹牛老爹遭爆涉謀殺 讓奧斯卡影帝中風還失憶

延伸閱讀

林志玲、蔡淑臻坎城意外相遇 兩人先尖叫3秒

林志玲、蔡淑臻坎城意外相遇 兩人先尖叫3秒
林志玲現身坎城影展擔任嘉賓「身體出狀況」 3歲兒子同行

林志玲現身坎城影展擔任嘉賓「身體出狀況」 3歲兒子同行
大S離世百日 林志玲憶：妳的笑充滿勇氣

大S離世百日 林志玲憶：妳的笑充滿勇氣
林志玲冷到顫抖 攝氏12度僅穿無袖 鏡頭一來「表情秒變」

林志玲冷到顫抖 攝氏12度僅穿無袖 鏡頭一來「表情秒變」

熱門新聞

S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30
劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
黃曉明被虧一指打字。(摘自微博)

黃曉明「一指敲字」自嘲超土 遭虧：難怪12字宣布離婚

2025-05-13 01:14
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰

端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰