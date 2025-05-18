周湯豪世壯運開幕晚會巧遇黃仁勳 比莉圓夢嗨翻

周湯豪(右)與媽媽比莉(左)開心巧遇黃仁勳。（環球音樂提供）

比莉、周湯豪母子檔再度合體，18日登上2025世界壯年運動會（世壯運）開幕晚會，在後台意外巧遇「AI 教父」黃仁勳 。比莉當下變成粉絲追星，周湯豪更充當翻譯，比莉開心地教偶像黃仁勳跳舞，黃仁勳親切配合，讓比莉開心直呼：「太榮幸了！我兒子帥，黃先生也帥！」

周湯豪跟媽媽相當重視此次演出，特地從國外訂製服裝，運抵台灣後交給設計團隊修改、調整，力求細節到位。他們表定晚上9點登台，但還沒到7點便抵達台北大巨蛋後台，比莉笑說：「怕塞車、怕遲到，乾脆早點來，反正我們準備好了！」他們也在演出前開高爾夫球車繞場，沿途不時有等待入場的選手向他們揮手致意，還有人忍不住哼唱起神曲「什麼都不必說」，氣氛相當歡樂。

周湯豪表示當初從挑選歌曲、改編到編排舞蹈，全程歷時近2個月，他強調：「這不只是一次演出，是一份心意，我們希望帶給大家力量與快樂。」而比莉對演出熱情滿滿，受訪時打趣表示：「下一屆我也想參加比賽，我喜歡走路，想報名競走項目！」