我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

收兵單就從軍 韓血統畢書盡：當兵是義務

記者梅衍儂／綜合報導
畢書盡認為當兵是應盡的義務。（記者王聰賢／攝影）
畢書盡認為當兵是應盡的義務。（記者王聰賢／攝影）

藝人逃兵餘波盪漾，引發全台熱議，陳大天、陳零九、威廉等9位藝人接連丟工作。相較於這些男星聞兵色變，有南韓血統的畢書盡取得台灣身分後於2011年入伍，日前他出席活動談及此事直言：「當兵就是義務。」

畢書盡和男團ARKis出席hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，他父親是華僑、母親是南韓人，當年他毅然入籍台灣，在事業上升之時，一收到兵單隨即從軍，談到難忘的軍旅生活，他表示：「我真的感謝當兵時交到好學長、好學弟。」他也笑說當兵時就跟大家一樣，不會因為自己是藝人而有差別待遇。

今畢書盡原要現場演出，卻因扁桃腺發炎緊急喊卡，他無奈說前一晚幾乎沒聲音，只好打針治療，好在還可以說話，猜想可能是被女兒傳染。

男團ARKis隊長Alex以及禾雁凱已經服完兵役，兩人都是4個月的陸軍，Alex笑說是很難忘的回憶，希望大家去體驗看看：ㄉ禾雁凱則難忘被蚊子咬的日子，「我本來當兵很怕，想說真的要剃光頭了嗎，當完之後覺得蠻值得體驗的」。另外Jun已屆服兵役年紀，他笑說因為延畢還沒能入伍，「我收到兵單會馬上去，也會努力讓學分趕快過，當兵是義務，必須要完成」。

南韓

上一則

袁詠儀求女受苦 這件事比打針吃藥難熬 害兒子心疼暴哭

下一則

相隔47年…74歲翁倩玉再演台片 演唱會體力折服導演

延伸閱讀

一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務

一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務
台查閃兵集團 9藝人涉假醫療到案 陳零九、威廉交保認罪

台查閃兵集團 9藝人涉假醫療到案 陳零九、威廉交保認罪
閃兵風波／威廉節目蒙塵 陳大天未婚妻「目睹拘提」嚇壞

閃兵風波／威廉節目蒙塵 陳大天未婚妻「目睹拘提」嚇壞
連車銀優都乖乖7月入伍 閃兵男星被酸爆「奈米藝人」

連車銀優都乖乖7月入伍 閃兵男星被酸爆「奈米藝人」

熱門新聞

S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

「難哄」男女主角爆密戀 白敬亭扯出三角戀？

2025-05-10 07:00
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃