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兒來美大學畢業 胡瓜命令回台服役 拿財產當籌碼

記者葉君遠／綜合報導
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胡瓜（左）當年拿家產強迫兒子胡釋安回來當兵。（本報資料照片）
胡瓜（左）當年拿家產強迫兒子胡釋安回來當兵。（本報資料照片）

演藝圈「閃兵案」鬧得沸沸揚揚，胡瓜曾待3年3個月陸戰隊，在兒子胡釋安赴美念完大學時，以過來人的經驗堅持他立刻回來服役，先把責任盡完，「電話裡我要脅他，若不回來當兵，以後我的財產沒你的份」，那是筆巨款。

胡瓜說，他高中畢業後沒考上，為了盡快在之後的事業上有所作為，他放棄重考，申請先當兵把該做的事做完，此後再無後顧之憂，「結果我抽到陸戰隊，入伍不久被義工隊選上，紮實服完3年兵」。

退伍時，他被留下來部隊幫忙3個月，前後加起來總共3年3個月，「人生就是兩件事逃不掉，一個是繳稅、一個當兵，兒子赴美國念大學，畢業後想繼續念，我叫他一定先回來」。

胡瓜說，兒子當時無論想再念書或在當地找工作，身上卡著一個兵役，無法專心做事，「若習慣了那裡的生活，人性是會怠惰的，事業做得再好也得回來當兵，他聽我的話飛回來，抽到陸戰隊變我學弟，4個月一下就過了」。

他不想批判任何人，但聽到年輕人說兩岸敵對嚴重，所以能避就避，「我當年是兩蔣時代，去外島還宵禁，晚上聽到砲聲，比現在更可怕」，而且一堆年輕人喊台灣獨立，「獨立的代價就是戰爭，一邊喊獨立、一邊閃兵，這什麼邏輯？」

多位藝人閃兵過了36歲除役年限，最多被易科罰金繳幾萬元就沒事，毫無公平可言。胡瓜建議：「我認為，他們欠國家多久，換算成時數，一比一去長照、老人院做志工，他們才會怕，政府抓照護老人的巴氏量表比抓閃兵還嚴格，在我看來，不只好笑，而且不可思議。」

宵禁 長照

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