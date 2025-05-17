汪小菲17日二婚 S媽凌晨發文、Makiyo「夢到大S笑了」

Makiyo表示最近夢到大S。（記者梅衍儂／攝影）

大S 前夫汪小菲 今（17）日在北京和馬筱梅舉辦婚禮，S媽凌晨在臉書抒發「前女婿要結婚了、希望他們婚後能夠愛我的孫孫、熙媛用命生的孩子」。而大S好友Makiyo 17日出席薔薔的發片記者會，談到她和姐妹們都有關心S媽，並透露夢到了大S，也喊話S媽不必擔心，會幫助小S 站起來，「有我們在，姐妹們會再強起來」。

汪小菲再婚，媒人李進良也會出席，S媽前一晚在臉書寫到：「前女婿要結婚了、希望他們婚後能夠愛我的孫孫、熙媛用命生的孩子、可憐的孩子，沒了媽媽、沒經他們同意、近在咫尺我確（卻）不能看，什麼世界什麼法律？」

Makiyo 表示，上一次見到小S和具俊曄就是在大S頭七的時候，具俊曄瘦非常多，而小S現在已經進步很多，「我也有夢到大S，她笑得很開心，帶我們去她的新家，我相信不管怎麼樣，她都會希望我們要站起來」，她知道汪小菲二婚，有關心S媽狀況，「我們姐妹會再強起來，小S也是，會再度出發」，至於小S何時復出主持，她則表示沒有談到那麼細節，「大家都那麼愛她、愛我們，為了支持的人、自己、家人要強起來，我們也要好好教後輩」。

她日前上薔薔Pocast提到楊丞琳紅了以後態度驟變，楊丞琳回應喊冤，引起軒然大波，今Makiyo表示兩人早就沒聯絡，在對方發「曖昧」歌曲時期就很少有接觸，「薔薔有說很對不起我，我說沒什麼好對不起的，我抗壓性很高」。