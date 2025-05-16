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「山忌黃衣小飛俠」片場太靈異 劉以豪拍到想逃

記者廖福生／綜合報導
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拍攝片場莫名怪事連環來，地下洞窟取景，劉以豪一踏入現場莫名壓力襲來。(圖／威視提供)
拍攝片場莫名怪事連環來，地下洞窟取景，劉以豪一踏入現場莫名壓力襲來。(圖／威視提供)

電影「山忌 黃衣小飛俠」日前釋出「靈異禁忌篇」花絮，揭露拍攝期間的靈異怪事。主演劉以豪、袁澧林、曹佑寧及陳如山等人不僅要挑戰演技極限，還親身經歷難以解釋的超自然現象，從機器無故當機、多位工作人員突發高燒，甚至在取景地點驚見巨大黑蛇等，眾人不約而同感到，某些場景彷彿被一股神秘力量籠罩。

「山忌 黃衣小飛俠」改編自台灣山區流傳已久的靈異傳說，據傳登山客若在山霧中看見身穿黃色雨衣的神秘人影，恐會發生不測。電影團隊為重現傳說氛圍，特地選在多處山間取景。盡管拍攝前劇組特別安排師父開壇祈福並設下結界，沒想到途中還是遭遇多起無法解釋的靈異現象。

劉以豪透露，在一處地下洞窟取景時，一踏入就感到強烈不適：「有種壓力突然壓過來，內臟很擠的感覺！」更詭異的是，現場樹木異常茂密，幾乎遮蔽所有陽光，現場還目擊一條粗壯的黑蛇在旁徘徊，拍攝時機器還無故當機，讓劉以豪事後回想時仍餘悸猶存：「當下的我就只想趕快拍完離開那裡」。

女主角袁澧林雖自認靈性低，但助理仍貼心為她準備平安符、甘草、紅包等各式護身小物，「我每周都會收到不同的護身品，但拍到一半才得知，她才是體質最敏感的人」。袁澧林透露，助理在片場屢次感應到異常能量，更玄的是，拍攝某幾場戲時，她頭暈到完全無法靠近現場，只能躲在休息室狂抄心經鎮定。

不僅演員們察覺異樣，導演蔡佳穎也證實拍攝某場中邪戲時，現場瀰漫著詭譎氛圍。拍攝結束後，竟有三、四名工作人員接連出現高燒、嘔吐，甚至衝出場外狂吐的症狀。

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