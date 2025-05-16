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台北電影節 「鬼才之道」橫掃入圍14項

記者廖福生、陳穎／綜合報導
張艾嘉以「女兒的女兒」入圍影后。(圖／台北電影節提供)
張艾嘉以「女兒的女兒」入圍影后。(圖／台北電影節提供)

第27屆台北電影節近日公布入圍名單，「鬼才之道」以14項入圍成為今年台北電影獎大贏家，其次是「小雁與吳愛麗」的12項與「白衣蒼狗」的10項緊追在後。

三度奪下金馬影后的張艾嘉，此次以「女兒的女兒」入圍影后，繼去年金馬獎再度強碰「小雁與吳愛麗」的夏于喬，同組廝殺的還有兩度奪下北影影后的張榕容，堪稱死亡之組。陳柏霖首次入圍電影個人獎項就是爭影帝，他將與「我家的事」藍葦華以及「愛作歹」的黃冠智，三位金鐘得主同場較勁，也是另一看點。

演出「破浪男女」的吳慷仁被認為是本屆入圍遺珠，評審認為他雖然突破演出，但角色詮釋上太不像他自己，因此無緣入圍。另外，「我家的事」曾敬驊本是報名男主角，最後被調成男配角入圍，也是評審過程的另一軼事。

影后遺珠部分，評審認為「夜校女生」的陳姸霏撐住整部電影是一大亮點；「默視錄」的林幻夢露表演狀態很好也有被提到；曾拿下北影影后的王淨，在「鬼才之道」這樣的奇幻類型片中，用表演讓角色長出血肉，在細節上做得非常好，對整部片的走向很重要，同樣讓評審盛讚。

張榕容本屆以「鬼才之道」入圍影后，去年報名金馬獎時，她其實是報名女主角，後來卻以女配角入圍，今年北影接到報名資料，也有詢問電影公司，電影公司堅持報名女主角，之後評審考量角色故事線的敘事完整度，覺得她還是符合女主角資格，最終成功升格準影后。

許光漢主演的電影「青春18×2 通往有你的旅程」原本去年婉拒報名北影，但今年有詢問是否能報名，最後因上映的時間點與報名規定日差一天，仍與北影失之交臂。

陳柏霖憑「鬼才之道」入圍影帝。(圖／台北電影節提供)
陳柏霖憑「鬼才之道」入圍影帝。(圖／台北電影節提供)
張榕容在「鬼才之道」表現出色入圍。(圖／台北電影節提供)
張榕容在「鬼才之道」表現出色入圍。(圖／台北電影節提供)

吳慷仁 許光漢 張艾嘉

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