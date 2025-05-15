蕭煌奇3度入圍金曲歌王「激動跳起來」 蔡健雅拚5度封后

金曲歌王蕭煌奇相隔16年再入圍。(圖／華納音樂提供)

第36屆金曲獎公布入圍名單，落日飛車與HYUKOH的「AAA」專輯，一口氣入圍「年度歌曲獎」、「最佳專輯製作人獎」等七項大獎，成為入圍大贏家。已故香港 歌手方大同，雖入圍五獎，他雖未入圍歌王，但獲得今年最佳評審團獎肯定，不過最後仍與「特別貢獻獎」擦身而過，原因是「沒有台灣身分證」。

方大同因為沒有台灣身分證，無緣獲得金曲獎特別貢獻獎。(本報資料照片)

歌王由蕭煌奇、李榮浩、林家謙、呂士軒、柏霖激烈對戰，其中蕭煌奇和李榮浩皆是3度入圍，蕭煌奇在台語領域曾4度獲冠，但華語暫未開花，此次相隔16年再度入圍，蕭煌奇激動到從椅子上跳起來，直呼不可置信：「暌違多年再次入圍金曲獎華語男歌手，謝謝評審團的肯定。」李榮浩則表示：「謝謝音樂帶給我們的美好，謝謝金曲、謝謝所有。」

李榮浩三度入圍金曲歌王。(取材自微博)

香港歌手林家謙表示：「聽到這消息，我真的沒了…謝謝金曲獎肯定，謝謝專輯『隱形色』裡每一位創作人的心血，謝謝亞神團隊幫忙，還要特別鳴謝陳奕迅和陳信延。」呂士軒說：「這張作品的過程中經歷了很多故事與挑戰，也因此格外珍惜被評審們肯定的機會，這份認可對我來說意義重大。」

柏霖喜極而泣說：「謝謝大家，很感激，我已經說不出話來了…大家辛苦了，今天剛好是我爸爸的生日，這是給他很棒很棒的生日禮物！」

最佳華語女歌手獎由Karencici、陳忻玥、蔡健雅、戴佩妮、魏如萱共同角逐，其中蔡健雅11度入圍，戴佩妮、魏如萱雙雙6度提名要搶第2座獎座，Karencici、陳忻玥期待開胡，結果令人期待。

蔡健雅以4座華語歌后穩坐得獎紀錄保持人，今年憑替戲劇量身打造的「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」挑戰得獎天花板，其歌曲「芬蘭距離」去年便擒得金鐘獎，得獎運超旺。

蔡健雅是華語歌后得獎紀錄保持人。(圖／亞神音樂提供)

魏如萱的作品「珍珠刑」被網友形容是入圍鐵咖，她不解說名單並非按照筆畫排名，但自己的名字往往排在最後一個，「真的很緊張，聽到我名字的時候就尖叫！我們每個人都是音樂裡的小螺絲，也是一顆一顆怪奇的小珍珠，謝謝金曲獎讓我繼續發光」。