閃兵風波／威廉節目蒙塵 陳大天未婚妻「目睹拘提」嚇壞

威廉在「來吧！哪裡怕」不但是主持人，還是幕後製作人。（記者吳致碩／攝影）

繼王大陸 之後，第二波「閃兵」藝人擴大。39歲已婚的「棒棒堂」成員威廉（廖亦崟）赴綠島出外景，得知檢警兵分多路將涉嫌逃兵藝人帶回調查，他就近赴綠島分駐所詢問狀況，因拍照PO網「別擔心，我主動面對配合」，遭網友狂酸。

威廉目前仍主持TVBS兩個節目，並跟許效舜搭檔一個外景節目，其中TVBS「來吧！哪裡怕」節目，他不但是主持人，還是幕後製作人。據了解，他父母均為體育老師，他體能極佳，曾學過柔道和跆拳道。

大根日前搭機返台，在桃園國際機場 被警方帶回偵詢，他表示非常抱歉，將全力配合檢調的調查，未來也會公開說明跟道歉，抱歉造成大家困擾。

另名被查辦的37歲藝人陳大天是張小燕的子弟兵，模仿功力一流，出過多張唱片，後來以喜劇相聲和舞台劇 為主，其未婚妻劉樸還在IG限動分享兩人互動影片，沒想到警方隔天上門拘提。

據了解，劉樸嚇壞了，因事先不知情，緊急詢問陳大天經紀人才知發生什麼事，內心「非常忐忑不安」，取消活動。陳大天即將公演的「莎姆雷特」、「三個傻瓜」演出是否有變動？寬宏、果陀都表示正在了解狀況，經紀公司則鄭重道歉。