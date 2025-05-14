金曲獎入圍名單／李榮浩搶歌王 魏如萱、蔡健雅爭歌后

蔡健雅。(本報資料照片)

台灣第36屆金曲獎14日公布入圍名單，最佳男歌手名單包含柏霖、呂士軒、李榮浩、蕭煌奇、林家謙；蔡健雅、戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱將角逐歌后。

金曲歌王方大同2月21日病逝，享年41歲，生前遺作「夢想家」專輯入圍多項金曲獎肯定，今（14）日第36屆金曲獎公布入圍名單，方大同入圍最佳作詞獎、最佳作曲人獎、最佳華語專輯，歌曲「才二十三」也入圍年度歌曲。，而他雖未入圍歌王，但獲得今年最佳評審團獎肯定。

方大同驚傳過世消息，震驚不少粉絲。（取材自微博）

李榮浩。(圖／華納音樂提供)

台語歌后由蔡秋鳳對尬詹雅雯，演而優則歌的林美秀也入圍。

蔡秋鳳專輯「戲台」入圍歌后，日前她進棚為新專輯拍照，滿滿的少女心造型，蔡秋鳳笑說：「我的心中住著一個小女生，首次擔任新專輯的造型，打造屬於我的蔡式少女風，一手包辦8套造型服，很有成就感。」

得知入圍，蔡秋鳳表示：「感謝評審的肯定，好開心，每張專輯都是一次的自我挑戰，在歌唱的路上，我會始終如一地繼續努力打拚！」

林美秀2013年曾在電影「總舖師」裡以一首「金罵沒ㄤ」闖出名聲，後來在先生及好友彭佳慧鼓勵下，57歲的她鼓起勇氣重拾麥克風，大膽「出輯」，化名「Lady Pum Pum」發行台語專輯，搖身一變成為歌手，她接受中央社專訪時揭露，會重拾麥克風的主要原因，其實只是為了想宣揚「母語」，「台語真的很好聽，我想要傳承台語的美好。」另外歌后入圍名單還有王彙筑、李竺芯。

另外台語歌王寶座則有楊肅浩、謝銘祐、陳以恆、馬克SAVAGE.Ｍ、FunkyMo角逐。

以下為重點獎項入圍名單:：

最佳華語男歌手

柏霖PoLin／允許萬物破碎

蕭煌奇／沒事的

林家謙／隱形色

呂士軒／好聲豪氣

李榮浩／黑馬

最佳華語女歌手

蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯

戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME

陳忻玥／Ｖ

Karencici／Made For You

魏如萱／珍珠刑

最佳華語專輯

不完全自救手冊

OUTCOMES結果論

隱形色

夢想家

好聲豪氣

珍珠刑

最佳台語男歌手

楊肅浩／像咱這款人

FunkyMo／物件，所在

陳以恆／罐頭塔

謝銘祐／偏南

馬克SAVAGE.M／海口

最佳台語女歌手

蔡秋鳳 Carris Tsai／戲台

林美秀／Lady Pum Pum

王彙筑／滴滴答答

李竺芯／Sui 水

詹雅雯／演一首歌

年度歌曲

BUNUN布農

手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）

偏南風

Young Man

星期五晚上

才二十三

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