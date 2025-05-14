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賈靜雯結婚10年 爆修杰楷有鏡頭拍才扮暖男

記者趙大智／即時報導
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賈靜雯（右）和修杰楷今年結婚10年。(圖／修Time提供)
賈靜雯（右）和修杰楷今年結婚10年。(圖／修Time提供)

台灣男星修杰楷近期推出YouTube網路頻道「修TIME」，分享他私下瘋癲、反差感的一面。最新一集邀請到創頻道以來呼聲最高的老婆賈靜雯，為了量身打造一場完美的約會，修杰楷嚴格保密錄影內容。

歡迎賈靜雯出場時，特別稱呼她是第一位出外景的來賓，沒想到卻慘遭賈靜雯打槍說已經來過，被嫌棄沒誠意。過程中，修杰楷不改調皮個性，不按牌理出牌的挑戰老婆底線，早已做好心理準備的賈靜雯不但沒生氣，反而吐槽著說：「我沒有偶包，哪像你！」雙方開啟日常鬥嘴模式，展現夫妻情深、捉弄彼此的一面。

 修杰楷驚喜安排騎乘摩托車進行約會，不料驚喜變成驚嚇，讓賈靜雯相當傻眼，當場崩潰妝髮一切都白費。準備了藍芽音響要求賈靜雯手拿音響，想要重現電影「再見阿郎」的經典橋段。

夫妻畢竟結婚第10年，熟悉修杰楷的賈靜雯，總是猜得出修杰楷的下一步。一系列的荒謬行為讓賈靜雯不斷哀嚎：「為什麼我會在這裡～拜託帶我走～」看著老婆如此無言以對，修杰楷卻樂在其中，形成兩種畫風非常逗趣。

兩人久違在迪化街逛逛，賈靜雯趁機爆料修杰楷偶包太重，有鏡頭在拍攝才會主動買東西給她，私下平常只會嫌棄她購物慾太旺盛。面對老婆大人的埋怨，修杰楷只敢像小孩子般的在背後擠眉弄眼不敢反駁，還會裝沒事的安撫另一半，展露出夫妻間的好感情。

 途中遇見來自新加坡的「小娘惹」忠實觀眾，認出修杰楷湧上想要合照，賈靜雯除了幫忙宣傳，還親切的幫忙合照，更帶著有點吃味的口氣說自己老公好有名氣，自己備感壓力。

 節目中進行了夫妻默契大考驗，修杰楷透露兩人傳訊息時，賈靜雯只會問小孩們在做什麼，有沒有乖乖寫功課，從來不關心自己的動向。問到哪一件事情會一秒惹怒賈靜雯？修杰楷語帶顫抖表示老婆是最完美的，懂生存的回覆讓他安全下莊，獲得賈靜雯滿意點頭。

新加坡 YouTube

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