戲說從頭╱抓姦、被家暴 楊貴媚演蘇足 大罵男人好可惡

楊貴媚(右)在「新．蘇足」苦苦哀求丈夫林三（楊懷民飾）。（圖／華視提供）

台灣藝人楊貴媚為主演華視8點檔「新．蘇足」宣傳，暢談當年拍攝心得，劇中她飾演中年「蘇足」，角色長期飽受丈夫家暴、外遇嗜賭折磨，她坦言，盡管拍攝這部戲已是10年前的事，但耳邊只要響起該劇主題曲「重生」，仍為角色感慨萬分，嘆拍攝過程太痛苦「拍一部像拍6部」。

演出「新．蘇足」，楊貴媚從開拍到殺青，每個情節都令她留下深刻印象，她說，其實編劇初期寫「蘇足」師姐故事時一度卡關，寫來寫去覺得故事太平淡，沒有東西寫，後來蘇足在女兒的鼓勵下，才將自認年輕時期的「黑歷史」一一道出，包括曾在賭場、聲色場所、市場賣豬肉的生活體驗，讓平實人生翻轉成勵志生命故事。

提到拍這部戲的大挑戰，楊貴媚坦言蘇足師姐的心路歷程，對她而言相當耗力，「非常疲憊，演一部戲好像演了6部一樣。」透露蘇足的人生境遇帶來的情緒和心境變化，有如過山車般180度轉變，「可能上一秒還在哭，下一秒就笑了」連下了戲也走不出角色情緒，「因為只要看劇本，就又會投入角色。」透露戲裡蘇足7次輕生，面對丈夫不斷偷吃、外遇，只能一次次抓姦，被丈夫一陣拳打腳踢，竟還抱住丈夫的腿，苦苦哀求不要走，讓楊貴媚忍不住心疼「蘇足」：「好傻的女人啊！」拍攝過程，更覺得「男人好可惡」。

「新‧蘇足」殺青已近10年，楊貴媚每到花蓮，依然會去拜訪蘇足師姐，因戲結緣的兩人，多年後依舊維持美好情誼。當年蘇足認識丈夫38天閃嫁，楊貴媚認為男女應先「試婚」，「先同居看看，24小時相處才能發現彼此缺點啊。」笑說若遇到對象，自己也會先試婚再做決定，但也坦言年過花甲，「不知道還來不來得及，哈，我是還沒有遇到（對象）啦，很想遇到。」表示不排斥談戀愛，也需要愛的抱抱，但身邊就是沒有追求者，聽說可能因她高高在上的影后光環，令追求者卻步，楊貴媚笑：「那這樣的男人也太沒自信了。」認為喜歡就要放膽追。