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感嘆梁赫群護兒備至 梁修身自嘲是失敗爸爸

記者廖福生／綜合報導
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梁修身經過很久後，才明白小孩心裡要什麼。（記者沈昱嘉／攝影）
梁修身經過很久後，才明白小孩心裡要什麼。（記者沈昱嘉／攝影）

77歲的台灣演員梁修身，過往常演出國民英雄，此次在電影「搜查瑠公圳」中飾演反派，他笑說身邊到處都是這樣的人，隨時都能觀察到想要的型態。已是爺爺的他，過去不了解兒子，自嘲是個「失敗的爸爸」，但現今已頓悟。

梁修身坦言，過去只在乎兒子們有沒有吃飽穿暖，從不會去了解他們的興趣，也不曾用細微的角度關心過兒子。某天半夜看見梁正群在準備英文演講，才得知兒子最有興趣的是英文。直到梁正群於2020年出版書籍「修身與我，有時還有小牛」後，讀完才意識到過去是個嘮叨的父親。

另一個兒子梁赫群，在螢光幕前幽默風趣，梁修身透露，過去並不知道兒子是這樣的個性，只知道他貪玩、不負責任，直到梁赫群成家立業，某天見到他抱著兒子呵護至極，才驚覺過去貪玩的梁赫群，已是個成熟的大人。

梁修身除了含飴弄孫外，最大的興趣是打籃球，他自豪過去打校隊好勝心強絕不認輸，但曾打到受傷半月板軟骨破裂，近年歲數漸長已無法拚搏，改上健身房重訓維持肌耐力。他透露曾有兩年因腳傷不良於行，出國玩拖累整團，後來開始重訓及改變飲食型態，增加蛋白質攝取，讓原本要開刀的腳慢慢恢復，目前已能夠小跑步。

梁修身非常關注美國職籃NBA，最愛金州勇士隊當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry），甚至還為了看他遠赴舊金山看球，訪問當天勇士隊正好晉級季後賽第二輪，讓他開心直說：「希望他們能繼續贏下去。」

柯瑞 舊金山 季後賽

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