薛楷莉為官司預計自美返台 友人代喊冤：她遭騙財騙色

薛楷莉在台灣仍有官司。(摘自臉書)

台灣前主播薛楷莉23年前發生「削凱子」事件，沒想到多年後，竟再被控坑騙之前交往的建築師老董邱姓男友420萬元(台幣，下同，約13.8萬美元)，遭到檢方依詐欺罪名起訴。根據鏡週刊報導，人在美國當護理師的她，已特地飛回台灣準備打這場官司，但友人透露，她才是被騙財騙色的一方。

友人說，3年前薛楷莉透過朋友認識邱男，邱男明明已過60歲，卻向她謊稱50多歲，兩人只見過一次面，她便飛回美國工作，而邱男展開電話、訊息問候等攻勢，並表示自己生不出孩子，至今膝下無子。還跟她說已付了鑽戒訂金，想跟她求婚。

另一方面，薛楷莉和前夫有個女兒，邱男表示可以幫她的女兒戶籍遷到台北東區，未來在好的學區就讀，讓薛認為自己在一段婚姻失敗之後遇到了真命天子。

但當她決定聽邱男的甜言蜜語及口頭支票，放下美國辛苦打拚的工作回台灣後，沒想到第二天，他的態度大變，說兩人根本不適合，她聽了傻眼，後來，她才知，邱男身邊早有其他女人，而且手機裡還被發現一堆酒店小姐電話，女兒戶藉說說而已、鑽戒也不了了之。

最重要的，是薛到底有沒有騙走邱男420萬，據起訴書描述，2021年9月至2022年2月間，邱男與他人有財務糾紛，薛女稱自己的好友中天賴姓主持人，可請賴女拜託幫派人士協助處理財務糾紛，但必須支付420萬元作為處理費及介紹費，邱男也乖乖照做。想不到邱男多次詢問薛楷莉後續情況，對方卻不斷推拖，直到邱男求證賴女才知上當。

這方面，薛楷莉友人則說進入司法，不願多聊，但這才是兩人交往的關鍵，而友人說法也透出許多奇怪，薛既然回來二天邱就性情大變，那他怎麼可能交給她420萬巨款。