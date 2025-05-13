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法新：台劇「零日攻擊」敲響中國侵略威脅警鐘

中央社／台北13日綜合外電報導
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台灣電視劇「零日攻擊」碰觸敏感台海議題，製作單位希望藉此示警，中國侵台的風險真實存在。（本報資料照片）
台灣電視劇「零日攻擊」碰觸敏感台海議題，製作單位希望藉此示警，中國侵台的風險真實存在。（本報資料照片）

台灣電視劇「零日攻擊」碰觸敏感台海議題，描述台灣在中國解放軍實施軍事封鎖下，銀行關門、民眾攜家帶眷逃亡、假新聞滿天飛、國軍蒙受攻擊，引發全台恐慌的景況。製作單位希望藉此示警，中國侵台的風險真實存在。

影片來源：零日攻擊 Zero day

法新社報導，製作單位將中國對台採取軍事行動可能造成的混亂局面躍然電視螢光幕，希望「喚醒」人們正視中國侵台的威脅。

北京長期以來誓言要統一台灣，必要時不排除動用武力。

台灣影視圈一直迴避處理這個題材，原因不在於擔心誇大台海緊張情勢，而是害怕遭到舉世最大華語巿場中國封殺。

導演羅景壬是該劇10位導演其中之一。他表示，烏克蘭戰爭、親中的中國國民黨有重整旗鼓之勢、中國對台影響力日增，在在凸顯已不可繼續對這個問題視而不見。

「零日攻擊」劇本於2022年開始發想，羅景壬回憶說：「世界各地的媒體當時都在討論台灣海峽恐怕會是下一個戰場。」

「一群人全因同一件事而憂心忡忡，決定一起採取行動，是這樣開始的。」

「零日攻擊」的英文片名是Zero Day（第零日），「第零日」意指中國解放軍登陸台灣的那一天。「零日攻擊」全劇10集故事獨立，定今年首播。

在預告片中，解放軍以一架解放軍機在台灣附近海域失蹤、搜尋飛行員為由而包圍台灣，劇情描繪全台陷入混亂的景況：台灣網路上充斥著中國造假的新聞、提款機無法操作、股市崩盤、民眾攜家帶眷想要躲避戰亂。劇中的總統透過電視演說敦促民眾「團結」，強調「沒有自由就不是台灣」。

「零日攻擊」製作人鄭心媚表示，她希望「喚起台灣民眾對於迫在眉睫戰爭威脅的意識」，並且向國際社會重申台灣不是中國一部分。

她說：「我們必須告訴世人，我們有不同的政治體制，我們是一個自由民主的國度，我們選出自己的總統。因此一旦中共政權進犯，那不是內戰，而是侵略。」

解放軍 國民黨 烏克蘭

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