我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降

不親赴土耳其？川普派魯比歐出席俄烏談判

左撇子女孩前進坎城 導演：台灣電影情感內斂打動歐洲觀眾

中央社／洛杉磯13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「左撇子女孩」進軍坎城 。（取材自IG）
電影「左撇子女孩」進軍坎城 。（取材自IG）

台灣導演鄒時擎首部獨立執導長片「左撇子女孩」入選坎城影展「影評人週」單元。她表示，拍攝過程是一段情感濃烈的旅程，也說台灣電影敘事講求情感內斂，恰好打動歐洲觀眾。

這部片由鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，並由臺灣、法國、美國與英國共製。

「左撇子女孩」故事聚焦台北夜市的單親家庭，描繪女孩在傳統家庭束縛與個人意識覺醒之間的掙扎，影片探索情感與身分的隱性對話，在亞洲文化脈絡中引發強烈共鳴。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，鄒時擎在台北出生長大，之後前往紐約新學院（New School）攻讀媒體研究碩士，她在那裡結識了西恩貝克，兩人自此展開長期合作關係。西恩貝克今年3月剛以長片「艾諾拉」（Anora）奪下4座奧斯卡獎

鄒時擎在2004年與西恩貝克共同執導他的作品「外賣」（Take Out），並擔任西恩貝克的「夜晚還年輕」（Tangerine）、「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project）與「火紅大箭男」（Red Rocket）的製片。

鄒時擎形容說，拍攝她自己的首部長片是一段情感濃烈、極為私密的旅程，而這一切始於一段記憶。

她說：「我爺爺曾告訴我，左撇子是『惡魔之手』。這句話對我影響深遠，特別是在傳統台灣家庭中成長的背景下。我內心的衝突持續了好幾年，最終成為了這個故事的核心。」

她說：「製作這部電影耗時超過20年，這段過程充滿耐心與堅持，也讓我堅信悄無聲息的故事同樣值得躍上大銀幕。我也身兼多職，擔任編劇、導演、製片，重點是要保護這個願景的完整性，並組建一支與我一樣深信這部電影的團隊。」

與其他人密切合作超過20年後，獨立執導對鄒時擎來說是需要調整的過程。

鄒時擎說道：「我習慣參與每一個環節，從場勘、選角、服裝到後製都是。對我來說，合作不只是共享成果，更是一種相互信任。在這部片中，我在台北有一支很棒的在地團隊，我與每個部門都保持密切聯繫，確保整部片的節奏與調性一致。」

鄒時擎與英國和法國的製片合作，「左撇子的女孩」也獲得台灣文化部電影基金以及台北市電影委員會「國際影視攝製投資計畫」的支持。

她表示：「這個模式讓不僅讓電影能保有道地的台灣特色，同時也從國際合作中受益。當創作理念與文化價值一致時，共同製作能讓作品觸及更廣，也更容易引起共鳴。」

鄒時擎表示：「台灣電影敘事講求情感內斂，這點恰好打動歐洲觀眾。這不是一部喧鬧的電影，而是耐心、細膩、極富觀察力的作品。像楊德昌和侯孝賢這樣的導演，讓我們看到靜謐時刻蘊含的力量，而那樣的影響力至今仍存在。我想歐洲觀眾欣賞這類情感慢慢堆疊且深入人心的電影。」

台灣導演鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，由鄒時擎獨立...
台灣導演鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，由鄒時擎獨立執導的作品「左撇子女孩」入選第64屆坎城影展「影評人週」單元，台灣演員蔡淑臻（圖）參與演出。（左撇子女孩提供）
蔡淑臻、馬士媛、葉子綺演出電影「左撇子女孩」。（取材自IG）
蔡淑臻、馬士媛、葉子綺演出電影「左撇子女孩」。（取材自IG）

奧斯卡獎 侯孝賢 坎城影展

上一則

港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

下一則

法新：台劇「零日攻擊」敲響中國侵略威脅警鐘

延伸閱讀

「甄嬛」導演攜手肖戰「藏海傳」來了…卡司驚見陳妍希

「甄嬛」導演攜手肖戰「藏海傳」來了…卡司驚見陳妍希
周末票房 「雷霆特攻隊*」蟬聯冠軍 再勝「罪人」

周末票房 「雷霆特攻隊*」蟬聯冠軍 再勝「罪人」
「星際寶貝」真人版電影 情節大改遭粉絲抵制

「星際寶貝」真人版電影 情節大改遭粉絲抵制
李康生「腹喜」當老太婆 苦學四川方言

李康生「腹喜」當老太婆 苦學四川方言

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06

超人氣

更多 >
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女