左撇子女孩前進坎城 導演：台灣電影情感內斂打動歐洲觀眾

電影「左撇子女孩」進軍坎城 。（取材自IG）

台灣導演鄒時擎首部獨立執導長片「左撇子女孩」入選坎城影展 「影評人週」單元。她表示，拍攝過程是一段情感濃烈的旅程，也說台灣電影敘事講求情感內斂，恰好打動歐洲觀眾。

這部片由鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，並由臺灣、法國、美國與英國共製。

「左撇子女孩」故事聚焦台北夜市的單親家庭，描繪女孩在傳統家庭束縛與個人意識覺醒之間的掙扎，影片探索情感與身分的隱性對話，在亞洲文化脈絡中引發強烈共鳴。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，鄒時擎在台北出生長大，之後前往紐約新學院（New School）攻讀媒體研究碩士，她在那裡結識了西恩貝克，兩人自此展開長期合作關係。西恩貝克今年3月剛以長片「艾諾拉」（Anora）奪下4座奧斯卡獎 。

鄒時擎在2004年與西恩貝克共同執導他的作品「外賣」（Take Out），並擔任西恩貝克的「夜晚還年輕」（Tangerine）、「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project）與「火紅大箭男」（Red Rocket）的製片。

鄒時擎形容說，拍攝她自己的首部長片是一段情感濃烈、極為私密的旅程，而這一切始於一段記憶。

她說：「我爺爺曾告訴我，左撇子是『惡魔之手』。這句話對我影響深遠，特別是在傳統台灣家庭中成長的背景下。我內心的衝突持續了好幾年，最終成為了這個故事的核心。」

她說：「製作這部電影耗時超過20年，這段過程充滿耐心與堅持，也讓我堅信悄無聲息的故事同樣值得躍上大銀幕。我也身兼多職，擔任編劇、導演、製片，重點是要保護這個願景的完整性，並組建一支與我一樣深信這部電影的團隊。」

與其他人密切合作超過20年後，獨立執導對鄒時擎來說是需要調整的過程。

鄒時擎說道：「我習慣參與每一個環節，從場勘、選角、服裝到後製都是。對我來說，合作不只是共享成果，更是一種相互信任。在這部片中，我在台北有一支很棒的在地團隊，我與每個部門都保持密切聯繫，確保整部片的節奏與調性一致。」

鄒時擎與英國和法國的製片合作，「左撇子的女孩」也獲得台灣文化部電影基金以及台北市電影委員會「國際影視攝製投資計畫」的支持。

她表示：「這個模式讓不僅讓電影能保有道地的台灣特色，同時也從國際合作中受益。當創作理念與文化價值一致時，共同製作能讓作品觸及更廣，也更容易引起共鳴。」