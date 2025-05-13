曾敬驊「話太少」常被當怪咖 27歲學會放過自己

曾敬驊從小是大家眼中的怪胎。(圖／Bella儂儂雜誌提供)

曾敬驊向來是演藝圈中的神秘客，平時社群久久更新一次，有作品才偶爾露臉登上媒體版面，享受在自己世界裡、保有神秘特質。最近他接受時尚雜誌訪問，拋開戲劇、演員的角色，讓人看見另一個角度的「曾敬驊」。

曾敬驊2019年憑電影「返校」入圍金馬獎最佳新演員，去年以「不良執念清除師」角逐金鐘戲劇節目男主角獎，演技備受肯定，他的人生某部分算是在劇組裡長大，而成為公眾人物的這些年，該選擇忠於自我，還是迎合大眾的想法，成了他在表演以外的功課。

他說，剛拍戲時，因一心想演好角色，過於專注的同時，少了與別人的互動，「我的話又少，久了就會變成別人眼中的怪咖。」而現在27歲的他，在經歷鑽牛角尖的階段後，「與其花時間苛責自己，不如先放下，往前看。」選擇給自己多一點空間，饒過自己，盡情地享受表演。

前陣子，曾敬驊趁空檔回了一趟老家宜蘭，並與國中同學敘舊。透過和老朋友的談話，才知自己從小就是大家眼中的怪胎，無論在管樂隊、游泳隊，在享受榮耀和眾人打成一片的熱血過程中，卻也經常不按牌理出牌，做出讓人難以理解的決定，但最近他慢慢找到讓大家認識自己的方式，「只有把自己坦誠交出去，別人才會真正地了解你。」