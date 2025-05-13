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67歲音樂人韓賢光打羽球昏倒 搶救多日仍病逝

記者林士傑／綜合報導
知名音樂人韓賢光病逝，享年67歲。(取材自臉書)
知名音樂人韓賢光病逝，享年67歲。(取材自臉書)

知名音樂人韓賢光上周打羽球昏倒緊急送醫，眾星幫忙集氣祈禱，無奈他的老婆悲痛證實死訊、透過聲明寫道：「我的先生韓賢光老師因『突發心源性猝死』，經多日搶救無效，於2025年5月12日病逝於上海，享年67歲。」

韓賢光曾組搖滾團體發片，也是著名製作人，合作對象有伊能靜、范曉萱、優客李林等人，另擔任過王力宏張清芳、蔡依林等人的演唱會樂手或總監。才華洋溢的他，近年喜歡打羽球，還在上海參加比賽，卻因羽球離開人世，他的遺孀相當不捨，「這路上，少了這一道光，大家或許再也聽不見他彈奏的音符，再也看不見他在燈光下專注的神情，但他留給世界的節奏與回憶，將繼續回響。」

韓賢光曾言「即便從頭活過，也要用生命繼續彈奏音樂」。前組合「優客李林」則視他為恩師，李驥獲知消息後，火速趕到上海探望，返台時發文：「那必然的西落，而人貪戀無限好強留其影，終究得黯然銷魂。」林志炫也發文悼念：「我的良師益友，韓老師，一路好走。沒能盼到您的康復，是人生中的遺憾。」

資深歌手鄭怡看到老友韓賢光過世的消息，不勝唏噓。她寫道：「我們都叫他阿言，和我們相處時總是笑咪咪的，人緣極佳。當年他是薛岳的幻眼合唱團貝斯手及團長，我剛發完『小雨來得正是時候』，我們同在拍譜唱片發片，在1983年我們就認識了。」

鄭怡提到，「薛岳和韓賢光就像我的哥哥，後來薛岳因肝癌過世，韓賢光仍然繼續音樂工作，我們常常在一些演唱活動上相遇，我永遠記得他笑得眼睛成瞇瞇眼的樣子，怎知，再也見不到了！」最後鄭怡感性地說：「阿言，你在天堂和薛岳重逢了嗎？你們可以接著唱著『機場』，繼續你們的音樂！」

羽球 王力宏 張清芳

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