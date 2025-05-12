林心如曬8歲愛女母親節卡片 手繪全英文被讚爆

林心如曬出女兒全英文母親節賀卡。(取材自Instagram)

台灣藝人林心如 與霍建華婚後育有一女「小海豚」，一家三口幸福美滿，林心如曬出8歲女兒親手繪製的卡片，內容以全英文寫下「親愛的媽媽，謝謝你總是帶著愛照顧我，你永遠帶著愛、關心與笑容來照顧我，你總像石頭一樣堅強地保護著我，你會永遠愛著我，每一天都像你一樣特別」，還附上一張母女登高圖，看來頗具深意。

除了開心曬女兒送的母親節 禮物外，林心如感性寫下：「成為母親之後，才深刻的體會到母親是一份永久的責任與牽掛」，身為父母看到孩子一路成長，無論長到多大，在媽媽的心裡，永遠是那個她抱在懷裡的小寶貝，「身為一個母親，我有我心愛的小棉襖；身為一個女兒，我有最心疼我的媽媽，我是幸福的。」

另外，藝人阿雅於2014年與藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂仁波切在美國註冊結婚，並於同年迎來女兒Ava。母親節她首度公開與女兒的合照，女兒的美貌也受到關注。

阿雅在發文中透露，今年聽到最棒的讚美是女兒說：「媽媽，我覺得你的媽媽和你很像，她讓我想你了。」這句話讓她心頭一暖，直呼是聽過最動聽的情話。