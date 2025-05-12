93歲母「有點記不清」 王偉忠感傷：媽，別忘了我

王偉忠(右)與媽媽感情極深。(本報資料照片)

一年一度母親節 ，不少人透過一家人團聚感謝母親的辛勞，知名製作人王偉忠透過社群分享全家福照片，祝福「母親節快樂」之餘，卻透露93歲母親近年來記憶力逐漸衰退，有一天甚至問：「王偉忠是誰的兒子？」令他不禁感傷，直呼：「媽，別忘了我。」真切喊話令網友動容。

王偉忠日前在社群分享一張AI 製作的全家福照，照片中他站在母親身後，一旁妻子、兩個女兒陪伴在身邊，一家人畫面和樂美滿，但在如此溫馨氛圍中，他卻道出一段令人鼻酸的故事，王偉忠透露：「我媽93歲了，最後一兩年，開始有點記不清。」母親的記憶力衰退愈發嚴重，某天起床後竟問大姊「王偉忠是誰的兒子？」嚇得大姊趕緊回：「您的兒子啊。」當天晚上吃飯，王偉忠就對媽媽說：「媽，您千萬別把我給忘了，您如果忘了我，我就跟您犯急啊。」

言談中對於媽媽忽然忘了他，完全無法接受，但當時媽媽僅給了一個慈愛的微笑。每當想起這件事，王偉忠的眼睛就發澀，不忘在文末祝福全天下的媽媽「母親節快樂」。