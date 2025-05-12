從「影后」躍上大銀幕 牧森裸半身秀壯肌

牧森獨特外型在時尚界備受矚目。(圖／Bella儂儂雜誌提供)

台灣新生代演員牧森因演出Netflix 影集「影后」受矚目，他首度擔任男主角的電影「進行曲」近日獲選為2025台北電影節閉幕片，牧森表示，希望電影中的故事可以給人力量。日前他受邀出席香奈兒品牌活動，溫潤的氣質受到關注。

牧森以一襲奶油色緄邊針織外套搭配透明pilot eyeglasses率性現身，引發眾人注目。擁有182公分高大身材的牧森，讓人看到了從戲裡到戲外，不同一面的時尚氣 質及品味。牧森給自己的造型宣言是「涼春裡的舒服自在」。

牧森這次出席活動，針織外套延續品牌經典的黑與奶油配色，但透過柔鬆剪裁與粗邊紋理，讓過往的「貴族氣息」轉為一種低調而有態度的時尚鬆弛感。再搭配透明飛行員眼鏡，則替整體風格添上一筆未來感，恰到好處地中和了外套的復古線條。

從整體造型中可以感受到一種極有分寸的「輕奢美學」：不炫技、不用力，卻處處精緻，牧森表示「活動現場的布置真的就是遊樂場，有滑板、有數位的拍貼機器很多元也很環保，最後還能到聽歌手現場表演也很幸福」。

牧森展現駕馭時尚的獨特魅力，他分享對時尚穿搭的看法，「平時穿著注重舒適，喜歡一些很特別、古怪且有趣的單品，我想，時尚可以自己定義，自己愛的樣子是最棒的。」