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從「影后」躍上大銀幕 牧森裸半身秀壯肌

記者陳慧貞／綜合報導
牧森獨特外型在時尚界備受矚目。(圖／Bella儂儂雜誌提供)
牧森獨特外型在時尚界備受矚目。(圖／Bella儂儂雜誌提供)

台灣新生代演員牧森因演出Netflix影集「影后」受矚目，他首度擔任男主角的電影「進行曲」近日獲選為2025台北電影節閉幕片，牧森表示，希望電影中的故事可以給人力量。日前他受邀出席香奈兒品牌活動，溫潤的氣質受到關注。

牧森以一襲奶油色緄邊針織外套搭配透明pilot eyeglasses率性現身，引發眾人注目。擁有182公分高大身材的牧森，讓人看到了從戲裡到戲外，不同一面的時尚氣質及品味。牧森給自己的造型宣言是「涼春裡的舒服自在」。

牧森這次出席活動，針織外套延續品牌經典的黑與奶油配色，但透過柔鬆剪裁與粗邊紋理，讓過往的「貴族氣息」轉為一種低調而有態度的時尚鬆弛感。再搭配透明飛行員眼鏡，則替整體風格添上一筆未來感，恰到好處地中和了外套的復古線條。

從整體造型中可以感受到一種極有分寸的「輕奢美學」：不炫技、不用力，卻處處精緻，牧森表示「活動現場的布置真的就是遊樂場，有滑板、有數位的拍貼機器很多元也很環保，最後還能到聽歌手現場表演也很幸福」。

牧森展現駕馭時尚的獨特魅力，他分享對時尚穿搭的看法，「平時穿著注重舒適，喜歡一些很特別、古怪且有趣的單品，我想，時尚可以自己定義，自己愛的樣子是最棒的。」

除了時尚圈表現亮眼，牧森首度擔任男主角的電影「進行曲」近獲選為2025台北電影節閉幕片，首次曝光劇照中，他穿著90年代的制服、眼神堅毅，還有裸上半身露出壯碩肌肉的奔跑畫面，與出席品牌活動時溫柔內斂的模樣，形成強烈對比，牧森表示，希望透過電影演出帶來正能量，也期待電影的上映。

牧森主演電影「進行曲」入選台北電影節閉幕片。(圖／周子娛樂提供)
牧森主演電影「進行曲」入選台北電影節閉幕片。(圖／周子娛樂提供)

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